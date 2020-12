Juanfran destaca atuação do São Paulo e vê time “cada vez mais forte” mesmo com derrota

O São Paulo levou a pior no jogo de ida contra o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, na última quarta-feira, mas a atuação da equipe foi elogiada por Juanfran. O lateral-direito analisou a partida e afirmou que o Tricolor chega com chances de buscar a virada no Morumbi.

“O time fez um bom jogo e teve mais chances de gols. Com garra, vamos buscar a classificação no Morumbi. Vamos batalhar para reverter isso, e conseguiremos com fazer isso para avançar até a final”, disse o jogador espanhol.

Juanfran entrou em campo com o contrato recém-renovado. Um dos pilares de experiência da equipe, o lateral teve a dura tarefa de marcar Pepê e não decepcionou.

Passada a derrota em Porto Alegre, o Tricolor volta a pensar no Campeonato Brasileiro e tem duelo contra o Fluminense, neste sábado, às 21h, no Maracanã. Mesmo com o revés, Juanfran não mostrou desânimo e vê o time em constante evolução para brigar nas duas competições.

“Sinto que a nossa equipe está cada vez mais forte e não deixará que esta derrota nos desanime. Estou convencido disso. Agora vamos pensar no Fluminense, e depois retomaremos o foco na Copa do Brasil”, disse o jogador.

Para o duelo contra o Flu, Juanfran e seus companheiros têm pouco tempo de preparação. Diniz só terá um treino com todo o elenco, na sexta-feira, véspera do jogo. Depois do duelo contra os cariocas, o foco volta para a Copa do Brasil. A segunda partida diante do Grêmio será na próxima quarta-feira, às 21h30, no Morumbi. Para se classificar no tempo regulamentar, o Tricolor Paulista precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença.