Juanfran, do São Paulo, cita quatro clubes brasileiros que iriam bem na Champions League

Líder do Brasileirão e disputando a semifinal da Copa do Brasil pelo São Paulo, Juanfran elogiou o nível do futebol brasileiro.

O espanhol acredita que pelo menos quatro times do país dariam trabalho jogando contra os clubes da Europa.

“São Paulo, Flamengo, Grêmio e Palmeiras jogariam na Champions League e competiriam bem porque aqui tem muitos jogadores bons”, disse ao canal “Desimpedidos”.

O lateral também falou que sempre teve vontade de jogar no Brasil e que deseja ser campeão antes de sair do São Paulo. Ele revelou quais os jogadores que mais o inspiraram e como virou defensor.

“Minhas referências como lateral-direito eram Daniel Alves e Lahm. Era um atacante e virei lateral com Simeone já com 28 anos”.

O espanhol diz que Reinaldo é o melhor lateral-esquerdo do país e deveria jogar na seleção brasileira.

“Ele tem que ser o lateral da seleção. É o melhor do Brasil quanto ao rendimento. Ele transmite coisas muito positivas dentro do vestiário. A risada dele dura dois minutos”.