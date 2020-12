Juanfran tem contrato estendido com o São Paulo e fica pelo menos até o fim de fevereiro

Nesta quarta-feira (30), a extensão do contrato do lateral-direito Juanfran com o São Paulo foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O antigo vínculo do espanhol com o clube paulista era válido até esta quinta-feira (31).

O novo vínculo se deve à pandemia da COVID-19. Com a mudança no calendário do futebol brasileiro, com o Brasileirão, por exemplo, se encerrando apenas no fim de fevereiro, o contrato do jogador de 35 anos precisou ser revisto e, consequentemente, estendido.

A permanência de Juanfran por mais tempo no Morumbi depende do novo presidente do São Paulo, Julio Casares, que assume oficialmente o clube na próxima sexta-feira, primeiro dia de 2021. Uma das suas primeiras missões será conversar sobre os contratos dos atletas que se encerram ao final da atual temporada.

O defensor chegou ao futebol brasileiro no meio de 2019 e, desde então, disputou 47 jogos pelo Tricolor Paulista, ainda sem gols marcados. Ele chegou depois de um longo período defendendo as cores do Atlético de Madrid.

Em 2020, Juanfran tem 30 jogos disputados – 29 deles como titular. Ao longo da temporada, ele esteve durante um período na reserva, mas vem retomando a titularidade.

Além de semifinalista da Copa do Brasil, o São Paulo também é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, neste momento sete de vantagem para Atlético-MG e Flamengo, segundo e terceiro colocados, respectivamente.