Após descobrir por Ester (Grazi Massafera) que Alberto (Igor Rickli) fez ameaças contra Samuca (Vitor Figueiredo), Cassiano (Henri Castelli) decidirá tirar o filho da mansão em Flor do Caribe. Na hora H, o empresário aparecerá para provocar o piloto e colocará sua “pata” suja no garoto. “Judas”, berrará o mocinho da novela das seis.

Na calada da noite, Cassiano e Ester acordarão Samuca para o tirarem da mansão. “Já está de manhã? Tá escuro lá fora”, estranhará o menino. “Depois o papai te explica o motivo dessa nossa retirada estratégica no meio da noite. Tá certo? Você confia ou não no seu capitão?”, perguntará o irmão de Taís (Débora Nascimento).

Samuca, todo animado, dirá que confia no pai. Enquanto Cassiano distrai o filho, a mocinha arrumará a mala dele. Com tudo pronto, eles baterão em retirada, mas, antes de sair, o garoto pedirá para dar um beijo na irmã.

Quando os três estiverem descendo as escadas, Alberto entrará em casa. “Vem cá, filhão. Vem cá dar um abraço no papai”, pedirá o crápula. O personagem de Vitor Figueiredo ficará olhando para ele sem reagir.

Cassiano tomará a frente para ficar cara a cara com seu inimigo. “Pode passar, Ester, e me espera lá fora com o meu filho”, pedirá o aviador.

Último aviso

Assim que Samuca passar do seu lado, Alberto pegará no rosto do menino e afirmará que ficará com muita saudade dele. Cassiano tirará a mão do mau-caráter do rosto do herdeiro e falará para ele ir para fora na mesma hora.

“O que é? Eu tenho o direito de dar um beijo no meu filho, não tenho?”, perguntará o neto de Dionísio (Sérgio Mamberti). “Beijo de Judas, né Alberto? Você nem gosta do menino”, rebaterá Cassiano.

“Como não gosto? Eu amo esse garoto”, responderá o empresário, que continuará: “É verdade, eu amo esse garoto. Fui eu que criei ele. Fui eu que cuidei desse garoto. A educação que ele tem hoje é graças a mim”, dirá o vilão.

Tremendo cara de pau

O piloto falará para não ser provocado, já que o inimigo sabe por quais motivos ele ficou longe do filho. Alberto não parará com as provocações e continuará a desafiar o pai de Samuca. “Ah não, essa história chata de novo, não. Pelo amor de Deus. Você precisa superar isso e aceitar que você perdeu. O verdadeiro pai do Samuca fui eu”, vai disparar o mau-caráter.

Cassiano gritará que Alberto só quer irritá-lo e deixá-lo mais nervoso do que ele já está. “E como é que você acha que eu fico, Cassiano? Tendo que olhar pra sua cara toda hora aqui dentro da minha casa e ainda mais agora, tirando meu filho daqui”, soltará o vilão.

O mocinho perderá a paciência, pegará o empresário pelo colarinho e o chacoalhará com força. “Cala essa boca! Presta atenção no que eu vou te dizer, Alberto: essa foi a última vez que você colocou essa pata em cima do meu filho”, berrará Cassiano, antes de empurrar Alberto para longe e sair da mansão bufando de raiva.

