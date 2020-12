Julia Roberts vai protagonizar The Last Thing He Told Me no Apple TV+

Recentemente, a atriz Julia Roberts foi escalada para viver a protagonista da minissérie The Last Thing He Told Me, produzida diretamente para o streaming do Apple TV+. Além de Roberts, quem desenvolve os episódios é Reese Witherspoon, que tem investido bastante em sua carreira como produtora executiva.

Essa será a segunda série da carreira de Julia Roberts, que foi vista atuando na 1ª temporada de Homecoming, do Amazon Prime Video. O projeto é uma adaptação do romance homônimo de Laura Dave e conta a história de uma mulher que deve descobrir a verdade sobre o desaparecimento de seu marido, custe o que custar.

Julia Roberts viverá Hannah Hall na minissérie The Last Thing He Told Me, da Apple TV+. (Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Depois desse evento, ela precisa lidar com alguns problemas vindos de sua enteada de dezesseis anos e com outros conflitos inesperados. Conforme as investigações vão acontecendo, ela e a adolescente vão descobrindo fatos complexos acerca de Owen, o marido desaparecido. “Nada é o que parece”, afirma a sinopse do livro, que ainda não foi lançado oficialmente nos Estados Unidos.

Outros produtores executivos da minissérie incluem Lauren Neustadter (Hello Sunshine), Marisa Yeres Gill, Lisa Gillan, Josh Singer e a autora original Laura Dave.

Por enquanto, não há informações oficiais relacionadas a outros membros do elenco ou até mesmo quais os rumos que a produção tomará. A data para início das filmagens ainda não foi definida pelo Apple TV+.

Ansioso para ver essa minissérie?