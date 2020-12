Julio Casares confirma favoritismo, vence eleição e assume presidência do clube até fim de 2023

O São Paulo conheceu neste sábado (12) o novo presidente para o triênio 2021-2023. O eleito foi Julio Casares, advogado e publicitário de 59 anos, que derrotou Roberto Natel nas eleições do Morumbi. Ele herda, a partir de 1º de janeiro, o cargo de Carlos Augusto Barros e Silva, no poder desde outubro de 2015.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A eleição no Tricolor contou com a presença de 234 conselheiros, cuja maioria apostou em Casares. Ele recebeu 155 votos, contra 78 votos de Natel e um em branco. Eram as únicas duas chapas concorrentes ao cargo no Morumbi.

Na mesma eleição, Olten Ayres Jr foi eleito novo presidente do Conselho Deliberativo do clube. Ele recebeu 153 dos 234 votos possíveis e superou Marcelo Portugal Gouvêa, que ficou com 80. Ainda houve um voto em branco. Adilson Alves Martins, Vinicius de Medeiros Cardoso Leite e José Alberto Rodrigues dos Santos farão parte do Conselho de Administração.

Casares foi o primeiro a se candidatar ao pleito, no início de 2020, e chegou às urnas como principal favorito, ainda mais após a eleição de 74 conselheiros, contra 26 ligados a Natel, no sábado anterior (5). Só um milagre mudaria os rumos da eleição.

Julio Casares sorri em fotografia no Morumbi Rubens Chiri / saopaulofc.net

Julio Casares é natural de São Paulo e trabalha no clube, direta ou indiretamente, desde o mandato de Marcelo Portugal Gouvêa, iniciado em abril de 2002. Foi diretor e vice-presidente de marketing e comunicação na gestão de Juvenal Juvêncio (2006-14), vice-presidente geral durante a administração de Carlos Miguel Aidar (2014-15) e conselheiro mais votado da história do clube, em 2008.

Fora do futebol, Casares atuou como superintendente do SBT, diretor da Rede Record, presidente da Associação Brasileira de Marketing e Negócios (ABMN) e integrante do Conselho de Autorregulamentação Publicitária (Conar) e do Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp).

E agora?

Começa agora um processo de transição entre o mandato de Leco e o de Casares. O grande desafio imediato do novo presidente, agora, é estabelecer uma transição entre o atual departamento de futebol e a próxima diretoria, que terá Muricy Ramalho, técnico tricampeão brasileiro pelo clube, como nome forte. Ele deixou o cargo de comentarista da TV Globo para assumir a função, em caso de vitória de Casares.

O executivo Raí, o gerente de futebol Alesandre Pássaro e o diretor adjunto Fernando Chapecó provavelmente não farão parte da gestão, mas existe a dúvida se permanecerão até o fim da temporada, previsto para fevereiro de 2021. O São Paulo lidera o Campeonato Brasileiro, com sete pontos de vantagem sobre o Atlético-MG, e está na semifinal da Copa do Brasil, onde encara o Grêmio.

Muricy Ramalho, ex-treinador do São Paulo Maycon Soldan/Codigo 19/Gazeta Press

Entre os nomes comentados nos bastidores para chefiar o futebol tricolor a partir de 2021 estão Rodrigo Caetano (Internacional), Rui Costa (ex-Grêmio e Santos) e Diego Cerri (Bahia). Não se sabe sobre a utilização de Diego Lugano, ex-zagueiro, ídolo da torcida e hoje superintendente de relações institucionais. Ele se distanciou do atual comando por discordar de algumas decisões e da linha de trabalho de Fernando Diniz.

O técnico, aliás, tem tudo para ter o contrato renovado e seguir o trabalho com o novo presidente. A não ser que os resultados na reta final da temporada mudem drasticamente, Diniz é visto com bons olhos por Casares e também por Muricy. Ele chegou ao São Paulo em setembro de 2019, para substituir Cuca, e é o segundo mais longevo no cargo dentro do futebol brasileiro, atrás apenas de Renato Gaúcho e seus mais de quatro anos de Grêmio.