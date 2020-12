Julio Casares é eleito novo presidente do São Paulo até o final de 2023

O São Paulo tem um novo presidente. Julio Casares foi eleito mandatário do Tricolor nas eleições deste sábado, realizadas no Morumbi. Ele foi eleito com 155 votos, derrotando Laudo Natel, que teve 78 votos. Um conselheiro votou em branco. Ao todo, 251 conselheiros do clube participaram do pleito, realizado em sistema drive-thru. Casares assume o cargo no dia 1º de janeiro de 2021.

Casares ficará no comando do clube até o final de 2023. Ex-vice-presidente de marketing do São Paulo, Julio Casares participou ativamente das gestões de Marcelo Portugal Gouvêa e Juvenal Juvêncio, vivendo um dos momentos mais vitoriosos da história do clube ao ser campeão paulista, da Libertadores, mundial e tricampeão brasileiro.

No seu plano de gestão, está a criação do Comitê Avançado de Futebol, órgão criado para aumentar a assertividade das contratações.

– Vamos ter um diretor-executivo, um gerente-executivo e um coordenador de futebol, além dos colaboradores voluntários, adjuntos, que podem ajudar. O Comitê Avançado de Futebol é um órgão auxiliar, não é um órgão executivo. Será um órgão treinado a tomar decisões rápidas, online. Nós vamos ter lá um representante da área de saúde, talvez tenhamos um ex-atleta lá, também teremos uma pessoa técnica em orçamento, porque é importante a avaliação do impacto financeiro da contratação. E vamos ter também a participação do diretor da base para fazer uma avaliação do futuro – afirmou, em entrevista ao LANCE!.

Além disso, deve-se confirmar nos próximos dias a chegada de Muricy Ramalho como coordenador de futebol. O ex-técnico do São Paulo já se despediu do SporTV, onde era comentarista e deve assumir o cargo em breve.

Ele terá como vice Harry Massis Jr., conselheiro vitalício do clube. Massis, hoje com 75 anos, ingressou como sócio do São Paulo em abril de 1964. Ao longo de sua trajetória no clube, ele ocupou algumas funções diretivas. Entre 2001 e 2002, por exemplo, foi diretor adjunto de futebol e acompanhou de perto o surgimento de Kaká, campeão do Rio-São Paulo de 2001. Nos títulos mundiais de 1992 e 1993, como diretor adjunto administrativo, integrou a delegação que foi ao Japão sob o comando do então presidente José Eduardo Mesquita Pimenta.

Olten Ayres Jr. é eleito presidente do Conselho Deliberativo

Para o cargo de presidente do Conselho, foi eleito Olten Ayres Jr.. Ele será responsável por fiscalizar a gestão e atuar no cumprimento do estatuto.

Formado em direito, Olten é sócio do clube do Morumbi desde a infância e tem forte ligação com a política do São Paulo, já que ofereceu seus serviços em várias oportunidades. Aliado de Julio Casares, o conselheiro defende reformas estruturais no estatuto do clube do Morumbi e um diálogo mais aberto com os torcedores do Tricolor.

– Primeira coisa é mostrar o Conselho para a comunidade são-paulina. O Conselho do São Paulo tem nomes de valor, tem conselheiros com experiências – quer na ótica profissional, quer na ótica esportiva – bastante interessantes para o clube. Temos campeões, temos profissionais de primeiras ordem. Nosso propósito é extrair do conselheiro o que há de melhor dentro dele para o interesse do São Paulo, porém precisamos mostrar isso para a comunidade são-paulina – afirmou, em entrevista ao LANCE!.