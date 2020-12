Jurassic World: Acampamento Jurássico 2ª temporada: veja data de estreia

Nesta terça-feira (15), a Netflix divulgou o primeiro trailer oficial para a 2ª temporada da série Jurassic World: Camp Crustaceous (também conhecida no Brasil como Jurassic World: Acampamento Jurássico). Junto das novas imagens, a data de estreia também foi anunciada. Os novos episódios da produção ficarão disponíveis no streaming em 22 de janeiro de 2021.

A 1ª temporada da série deixou os espectadores completamente aflitos pelo que viria a seguir, já que um grandioso cliffhanger foi deixado pela última cena no último episódio. Tudo acabou se conectando, no entanto, com o que foi visto no filme Jurassic World, de 2015.

Na nova leva de episódios, os adolescentes vão continuar em suas aventuras, também tentando se proteger em uma ilha cheia de dinossauros à solta. Eles ainda não sabem quando alguma ajuda chegará — se é que ela chegará.

Pelas imagens, já é possível perceber que a 2ª temporada será repleta de ação e conflitos intensos. Os personagens são vistos lado a lado com os dinossauros, enquanto tentam correr do perigo iminente.

Confira o trailer completo:

Com o vídeo, o público também já pode deduzir que novos personagens chegarão durante os próximos episódios. Resta saber, no entanto, como tudo acontecerá e se todos eles estão alinhados às expectativas do grupo.

Jurassic World: Camp Cretaceous tem Paul-Mikél Williams, Jenna Ortega, Ryan Potter, Raini Rodriguez, Sean Giambrone, Kausar Mohammed, Jameela Jamil e Glen Powell no elenco de dublagem.

A série ainda tem produção executiva de Steven Spielberg, Colin Trevorrow, Frank Marshall, Scott Kreamer, Aaron Hammersley e Lane Lueras, com a supervisão da Dreamworks, Universal Studios e Amblin Entertainment.

urassic World: Camp Cretaceous retorna à Netflix para novos episódios em 22 de janeiro de 2021.