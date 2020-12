Jurgen Klopp é eleito o melhor técnico do mundo pela segunda vez consecutiva

Nesta quinta-feira, o alemão Jurgen Klopp, do Liverpool, superou o conterrâneo Hansi Flick, do Bayern de Munique, e o argentino Marcelo Bielsa, do Leeds United, e foi eleito o melhor técnico do mundo na temporada 2019/2020. O treinador já havia faturado o prêmio The Best, concedido pela Fifa, no ano passado.

O resultado foi uma surpresa até para o próprio Klopp. Mesmo tendo levado o Liverpool ao seu primeiro título da Premier League, o comandante não era o favorito para o prêmio. Campeão de tudo que disputou pelo Bayern, incluindo a Liga dos Campeões, Flick era o principal candidato ao troféu.

🏆🏆 It’s back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men’s Coach twice 🔴#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

“Sim, eu estou (surpreso). Estou porque no ano passado eu ganhei, fui indicado e tentei mostrar respeito ao aparecer. Não estava fácil nesse ano, estou aqui com meus jogadores. Estou realmente surpreso. Muito obrigado”, revelou Klopp por chamada de vídeo.

O técnico do Liverpool faturou o prêmio de melhor do futebol masculino. No futebol feminino, Sarina Wiegman, comandante da Holanda, foi a vencedora. A holandesa o francês Jean-Luc Vasseur, campeão europeu com o Lyon, e a inglesa Emma Hayes, campeã nacional com o Chelsea.