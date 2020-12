Just Cause Mobile é anunciado para iOS e Android

Just Cause Mobile será o primeiro jogo da franquia de ação para os dispositivos móveis. O game, trará uma jogabilidade com uma visão hexagonal, bem diferente do padrão da série, além de um modo cooperativo e multiplayer. O título ainda não tem uma data de lançamento confirmada.

O trailer mostra um pouco da jogabilidade do game. Nele, é possível ver diversos personagens interagindo em uma mesma missão, além dos famosos helicópteros destruindo as instalações inimigos. O jogo também terá um novo vilão e uma nova história, que permanece um mistério, mas não deve fugir do clichê da franquia: libertar uma região de um governo autoritarista.