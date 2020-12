Justiça atende ao pedido de chapa de Natel e fará perícia por suposta fraude em assembleia do São Paulo

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atendeu ao pedido de membros da chapa “Resgate Tricolor”, que tem Roberto Natel como candidato à presidência do São Paulo Futebol Clube, pela recontagem dos votos da assembleia geral que definiu os 100 conselheiros tricolores para o próximo triênio.

De acordo com o grupo, há indícios de que houve fraude na apuração dos votos, que durou 14 horas por causa de um problema no software responsável pelo processo. Candidatos ao Conselho garantem que tinham mais votos durante o processo de apuração em comparação com o resultado final divulgado.

No último dia 28 de novembro, a chapa “Juntos pelo São Paulo” levou a melhor na assembleia geral, elegendo 74 dos 100 conselheiros possíveis. Como tem a maioria no Conselho Deliberativo, Julio Casares é o grande favorito para vencer as eleições presidenciais, uma vez que apenas conselheiros e conselheiros vitalícios podem votar.

A Justiça determinou a realização de uma perícia para investigar a denúncia feita por membros da chapa “Resgate Tricolor”. O perito terá até 30 dias para divulgar o resultado da perícia. Apesar do imbróglio, as eleições presidenciais marcadas para este sábado acontecerão normalmente.

Enquanto isso, o São Paulo não poderá se desfazer de quaisquer documentos, equipamentos e dados relacionados à Assembleia Geral realizada no último dia 28 de novembro.

Vale lembrar que após a perícia as partes não poderão entrar com recurso. Caso haja a confirmação de que houve fraude na apuração da assembleia geral, o principal beneficiado será o candidato à presidência pela chapa “Resgate Tricolor, Roberto Natel, azarão nas eleições deste sábado e que tem a perícia como última esperança de virar o jogo.