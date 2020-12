Justiça condena Kajuru por ofensa a Bóris Casoy

A Justiça condenou o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) nesta segunda-feira (14) por ofender Bóris Casoy. De acordo com a decisão da Juíza Tatiana Franklin, o antigo apresentador terá que cumprir pena de um ano e dois meses em regime aberto, e pagar multa.

Kajuru foi considerado culpado das acusações de difamação devido a postagens feitas por ele em 2013, no Facebook. Na época, o parlamentar sugeriu que o jornalista Bóris Casoy levava menores de idade para casa e cometia atos de pedofilia.

Ele também terá de pagar multa à Justiça, mas ainda pode recorrer.

A acusação de Bóris Casoy

Além de indicar a acusação de difamação no processo, o jornalista Bóris Casoy incluiu ainda uma acusação a respeito de outra declaração de feita por Kajuru. Segundo o jornalista, o senador disse que Casoy recebia dinheiro do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para falar mal do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva.

A juíza da 15a Vara de Justiça de São Paulo incluiu ainda um agravante à penalização de Kajuru. Isso porque, segundo ela, a difamação a respeito dos políticos é especialmente mais grave por Bóris Casoy ser um jornalista.

O portal ., do UOL, entrou em contato com Bóris Casoy, mas ele preferiu não se manifestar publicamente sobre o caso. Seu advogado, no entanto, comemorou a decisão mesmo reconhecendo que Kajuru deve recorrer à decisão da Justiça de São Paulo.

Ofensas a Kajuru

A briga entre Kajuru e Bóris Casoy é antiga. Desde 2009, ambos trocam farpas a partir de discussões que travam na internet.

Em uma das situações, um vídeo ficou famoso na internet em que Bóris criticava garis ao vivo e, a partir disso, começaram as críticas do senador.

Além disso, Bóris também acusou Kajuru. Ele chegou a dizer que o senador de Goiás recebia dinheiro do bicheiro Carlinhos Cachoeira ilegalmente.