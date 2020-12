Justiça solta ex-diretor do Multishow preso por aplicar golpe em hotel de luxo · .

A Justiça mandou soltar Aaron Salles Torres, ex-diretor do Multishow, após ele ter sido preso em flagrante com seu namorado, Jhony Souza Oliveira, em um hotel de luxo no Rio na última semana. Os dois são suspeitos de aplicarem golpes com cartões de crédito clonados.

A ordem de soltura foi expedida pela juíza Ariadne Villela Lopes, que pediu a conversão da prisão em flagrante por “comparecimento mensal” à delegacia. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou ao . que a alteração foi justificada pela magistrada como crime sem violência ou grave ameaça.

Torres e Oliveira são acusados de aplicarem golpes em hotéis cinco estrelas no Rio de Janeiro. No último Réveillon, ficaram em uma suíte de R$ 1,5 mil a diária, equipada com banheira de hidromassagem. Na saída, pagaram a conta com cartões clonados. O hotel só se deu conta da fraude meses depois, quando foi notificado pelas empresas operadoras de crédito.

Na última semana, eles fizeram uma reserva em outro hotel da rede, dessa vez no bairro de Santa Teresa. Para o check-in, tiveram que desembolsar em torno de R$ 6 mil e acabaram presos em flagrante. Os policiais informaram que o casal manipulava cartões pela internet e usava dados de terceiros.

Eles foram encaminhados para a 14º DP de Copacabana, mas foram soltos após a intervenção da Justiça.

Torres dirigiu diversos projetos exibidos pelos canais da Globosat, inclusive duas temporadas do humorístico Vai Que Cola, exibido pelo Multishow. Seu trabalho mais recente nos canais da Globo foi a série de terror Noturnos, protagonizada por Marjorie Estiano e Ícaro Silva, exibida pelo Canal Brasil.