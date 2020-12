Juventude bate o CSA e assume a terceira posição da Série B

Nesta sexta-feira, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude derrotou o CSA por 1 a 0, em casa, e assumiu a terceira posição do torneio.

A partida começou sem grandes emoções no Estádio Alfredo Jaconi. A primeira chegada mais perigosa saiu dos pés dos visitantes, em forte finalização de Rone. Mas quem acabou saindo na frente foram os mandantes. Com 24 minutos, Diego Renan vacilou na saída de jogo, e Roberto não perdoou. O atacante driblou o goleiro e estufou as redes para abrir o placar.



(Foto: Divulgação/Gabriel Tadiotto)

Em desvantagem, os alagoanos partiram para cima na etapa complementar. Aos 27, Gabriel bateu da entrada da área e obrigou Marcelo Carné a fazer difícil defesa. No lance seguinte, Paulo Sérgio teve uma boa oportunidade de deixar tudo igual em perigosa cobrança de falta, mas a bola passou por cima da meta.

Com o resultado, o Juventude foi a 49 pontos, pulando para a terceira posição do campeonato. Já o CSA estacionou nos 45 pontos, na sexta colocação.