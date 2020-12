Juventude derrota Confiança fora de casa e entra no G-4 da Segundona

O Juventude está de volta ao G-4 da Série B. Neste sábado, pela 28ª rodada, a equipe derrotou o Confiança-SE por 1 a 0, jogando fora de casa, e assumiu a 3ª colocação da competição, com 46 pontos.

Depois de um começo de primeiro tempo sem muitas emoções, o Juve foi aos poucos se soltando e criando as principais chances da partida. O gol da vitória saiu no finalzinho da etapa, aos 40 minutos. Após a zaga do Confiança afastar mal uma cobrança de falta na área, Everton ficou com a sobra e bateu rasteiro no canto esquerdo para deixar os visitantes na frente.

No segundo tempo, os sergipanos mudaram de postura e começaram a jogar de forma mais ofensiva para tentar empatar. O time pressionou o Juventude e conseguiu construir jogadas de gol, mas os gaúchos se defenderam bem e seguraram o resultado até o apito final, confirmando os três pontos para entrar na zona de acesso para a primeira divisão.