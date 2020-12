Juventus e Atalanta empatam em jogo de golaços

Em um jogo agitado dentro e fora de campo, a Juventus ficou no empate com a Atalanta por 1 a 1 em casa, nesta quarta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. Federico Chiesa abriu o placar, e Remo Freuler definiu a igualdade em um duelo de belos gols no Allianz Stadium, em Turim.

O confronto ainda ficou marcado por uma polêmica de Alejandro ‘Papu’ Gómez. Depois de brigas com o técnico Gian Piero Gasperini, o argentino fez uma publicação em seu perfil no Instagram em que deu indícios de uma saída. Para esta partida, o camisa 10, que é um dos destaques do time, começou como opção e entrou na etapa final, mas ele chamou mesmo atenção pelo que fez no banco, ao cantar o hino da Juventus em um tom de irreverência. A imagem logo correu as redes sociais.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Já o destaque do outro lado, Cristiano Ronaldo, desperdiçou a cobrança de um pênalti, que foi polemicamente marcado. O astro, que viu o goleiro Pierluigi Gollini defender sem dar rebote, fez uma partida muito apagadam independentemente deste lance.

Com o resultado, a Juventus, que vinha de quatro vitórias seguidas, chega aos mesmos 24 pontos da vice-líder Inter de Milão e fica três atrás do Milan. Os dois rivais ainda entram em campo na rodada.

Já a Atalanta, que tinha triunfado em seus dois últimos compromissos oficiais, vai a 18 pontos e figura na oitava colocação.

Gollini defende cobrança de pênalti de Cristiano Ronaldo Getty Images

Juventus 1 x 1 Atalanta

GOLS: Chiesa (Juventus); Freuler (Atalanta)

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Danilo; McKennie, Arthur (Rabiot), Bentancur e Chiesa; Morata (Dybala) e Cristiano Ronaldo. Técnico: Andrea Pirlo

ATALANTA: Gollini; Djimsiti, Romero e Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens; Pessina (Gómez); Malinovskyi (Miranchuk) e Zapata (Muriel). Técnico: Gian Piero Gasperini

Gollini defende cobrança de pênalti de Cristiano Ronaldo Getty Images

-Bonucci chegou a 300 jogos pela Juventus na Série A. Ele é o 14º jogador a alcançar a marca pelo clube

-Foi o 2º gol de Chiesa neste Italiano, o 1º pela Juventus. Ele havia marcado pela Fiorentina na derrota para a Inter de Milão por 4 a 3 em 26 de setembro.

-Cristiano Ronaldo vinha de 3 gols em 3 jogos contra a Atalanta; ele tinha também 8 gols em seus 6 jogos anteriores

-Juventus vence um de seus últimos 6 jogos contra a Atalanta em todas as competições (4 empates e uma derrota); venceu 21 dos 25 confrontos anteriores

-Finalizações: Juventus 12 x 15 Atalanta

-Finalizações no alvo: Juventus 7 x 6 Atalanta

-Posse de bola: Juventus 53,3% x 46,7% Atalanta

Belos gols e empate



1 Relacionado

O primeiro tempo teve a equipe visitante com mais lances de perigo (8 a 3 nas finalizações e 3 a 1 nas finalizações no alvo). Enquanto Morata perdeu um gol incrível para os mandantes ao errar um calcanhar dentro da área em um lance em que parecia estar impedido, Szczesny fez mais de uma boa defesa em finalizações da equipe de Bérgamo. Neste cenário, só saiu um gol, e este seria da Velha Senhora. Aos 29min, Chiesa escapou da marcação e finalizou da entrada da área no ângulo, sem chances para Gollini.

A notícia ruim para o time de Turim foi o fato de Arthur ter se machucado e acabar substituído por Rabiot aos 27min.

Na volta do intervalo, Morata teve boa chance de ampliar com menos de 3min, mas parou em defesa do goleiro Gollini, que interviu com o rosto e ficou caído no gramado. Já aos 12min, Freuler acertou um chute de fora da área e fez um belíssimo gol, deixando tudo igual.

O jogo passou a ficar tenso, e um pênalti polêmico foi marcado em Chiesa a favor dos mandantes. Cristiano Ronaldo foi para a cobrança e parou em grande defesa de Gollini, que não deu rebote, aos 16min.

Por falar em grande defesa de goleiro, Szczesny pararia de forma espetacular uma conclusão de Romero dentro da área aos 28min.

Classificação

– Juventus: 3º lugar, com 24 pontos

– Atalanta: 8º lugar, com 18 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no fim de semana pelo Campeonato Italiano.

Sábado, 19/12, 16h45*, Parma x Juventus

Domingo, 20/12, 14h*, Atalanta x Roma

*horário de Brasília