Juventus tem dificuldades, mas consegue virada em cima do Torino pelo Italiano

Neste sábado, a Juventus recebeu o Torino pela 10ª rodada do Campeonato Italiano. A Velha Senhora teve dificuldades diante do rival de Turim e só conseguiu a virada por 2 a 1 nos minutos finais.

O Torino começou a partida bastante ligado, pois sabia que o time adversário é muito qualificado. Em um escanteio, Nicolas N’Koulou arrematou na primeira trave e abriu o placar para o Toro. A Juventus parecia um pouco desnorteada com o gol levado, já que tinha a posse de bola, porém não conseguia criar boas jogadas.

Na segunda etapa, a Juve tentou ser mais produtiva e quase empatou aos 11 minutos com Cuadrado, entretanto o VAR anulou por conta de um impedimento no lance. A Velha Senhora, no entanto, continuou pressionando e chegou à igualdade com Weston McKennie. Quando tudo caminhava para o empate, Leonardo Bonucci virou para o time da casa nos minutos finais.

O três pontos suados que Juventus conseguiu são importantes para a perseguição à primeira colocação, já que o líder MIlan está com três pontos de vantagem para o time de Turim e ainda não jogou na rodada. O Torino, que estava conseguindo sair do Z3 com os três pontos, permanece entre os possíveis rebaixados.

