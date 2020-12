Juventus vence Dínamo de Kiev e decidirá primeiro lugar do grupo G na última rodada contra o Barcelona

A Juventus bateu o Dínamo de Kiev por 3 a 0, no Allianz Stadium, nesta quarta-feira (2), pela quinta rodada do grupo G da Champions League. Os gols foram marcados por Chiesa, Cristiano Ronaldo e Morata.

Já classificada para as oitavas de final da competição, a Velha Senhora foi a campo visando o primeiro lugar da chave. E começou pressionando desde o início.

Aos sete minutos, Chiesa recebeu, limpou para o meio e arriscou. A bola desviou e quase entrou no gol ucraniano.

Aos 16, quase o primeiro. Após cobrança de escanteio de Chiesa, McKennie subiu e obrigou o goleiro Bushchan a fazer boa defesa.

A primeira chance do Dínamo veio aos 19. Gerson Rodrigues fez boa jogada, arriscou e a bola passou perto do gol da Juve.

Mas, em seguida, saiu o gol italiano. Morata serviu Alex Sandro, que cruzou na medida para Chiesa cabecear e abrir o placar.

Aos 40 e 41 minutos, Szczesny salvou a Velha Senhora por duas vezes. Na primeira, salvou chute de Tsygankov, na segunda, pegou chute colocado de Gerson Rodrigues.

A árbitra Stéphanie Frappart, a primeira mulher a apitar um jogo da Champions masculina, na partida entre Juventus e Dínamo de Kiev Getty Images

Segundo tempo

O Dínamo de Kiev voltou assustando na etapa final. Aos dois minutos, Mykolenko arriscou, Kedziora desviou e o goleiro da Juventus defender firme.

Aos oito, mais uma vez o goleiro polonês voltou a brilhar. Tsygankov cruzou, a bola passou por todo mundo e Szczesny voou para evitar o empate ucraniano.

Aos nove, a primeira finalização de Cristiano Ronaldo na partida. O português recebeu de Morata, arrastou para a direita e finalizou, obrigando Bushchan a fazer bela defesa.

Mas, o craque não desperdiça mais que uma oportunidade. Chiesa avançou pela direita e cruzou. A bola foi desviada por Morata e sobrou livre para CR7 empurrar para dentro das redes.

O terceiro veio aos 20. Chiesa recebeu bola de McKennie e achou Morata pelo meio. O espanhol limpou e empurrou para o fundo das redes.

Com a vitória, a Juventus chegou aos 12 pontos e divide a liderança do grupo com o Barcelona, que venceu o Ferecváros por 3 a 0. As duas equipes se enfrentam na última rodada para decidir quem avança na primeira colocação.

Juventus 3 x 0 Dínamo de Kiev

GOLS: Chiesa, Cristiano Ronaldo e Morata (Juventus)

JUVENTUS: Szczesny; de Ligt, Bonucci (Danilo) e Demiral (Dragusin); Chiesa (Kulusevski), Betancur (Arthur), McKennie; Alex Sandro e Ramsey (Bernardeschi); Morata e Cristiano Ronaldo. Técnico: Andrea Pirlo

DINAMO DE KIEV: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov e Mykolenko (Karavaev); Shepelev (Garmash), Sydorchuk e Shaparenko; Tsygankov (Lednev), Gerson Rodrigues (De Pena) e Verbic (Supriaha). Técnico: Mircea Lucescu

Estatísticas

Stéphanie Frappart fez história e foi a 1ª mulher a apitar uma partida da Champions masculina

Cristiano Ronaldo é o jogador que mais marcou na Champions como mandante. São 71 gols

Cristiano Ronaldo marcou 10 gols em 8 partidas pela Juventus na atual temporada

Cristiano Ronaldo chegou ao gol número 750 em sua carreira

Morata chegou ao 6º gol em 5 jogos e está na artilharia da Champions

Classificação

– Juventus: 2º lugar, com 12 pontos

– Dínamo de Kiev: 3º lugar, com 1 ponto

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no fim de semana por seus respectivos campeonatos nacionais.

Sábado, 5/12, 14h*, Juventus x Torino , Série A

Sábado, 5/12, 14h30*, Mariupol x Dínamo de Kiev, Campeonato Ucraniano

*horário de Brasília