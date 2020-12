Kaio Jorge, do Santos, faz o quinto gol mais rápido da história da Libertadores; veja ranking

Kaio Jorge entrou para a história da Conmebol Libertadores. Não só por praticamente decidir a classificação do Santos à semifinal, em partida contra o Grêmio, mas por também marcar o quinto gol mais rápido da história do torneio.

Nesta quarta-feira (16), o atacante abriu o placar para o Peixe com 11,4 segundos. Ele aproveitou recuo equivocado de Jean Pyerre, driblou Vanderlei e tocou para o fundo das redes.

Apenas quatro gols foram marcados mais rápido do que esse de Kaio Jorge, de acordo com levantamento do perfil MisterChip no Twitter. São eles:

Félix Suárez (Alianza Lima, 1976) – 6 segundos

Alfredo Mendoza (Newell’s Old Boys, 1992) – 7,4 segundos

Bolívar Gómez (gol contra para o Cruzeiro, 2001) – 8,5 segundos

José Sosa (Estudiantes, 2010) – 8,6 segundos

Kaio Jorge comemora primeiro gol do Santos contra o Grêmio, na Vila Belmiro Alexandre Schneider / Getty Images

Desses, apenas o primeiro não tem a confirmação histórica, já que não há imagens. Por isso, é impossível cronometrar. Ainda assim, é considerado o mais rápido de todas as edições da Libertadores.

O Santos ainda ampliou a vitória com Marinho, após contra-ataque fulminante pelo lado esquerdo, e também com Kaio Jorge, no início do segundo tempo.