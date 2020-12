Kaio Jorge, herói do Santos, lembra torcida por Neymar em 2011 e pede respeito ao clube

Kaio Jorge foi o grande destaque da vitória do Santos por 4 a 1 em cima do Grêmio, nesta quarta-feira (16). Com dois gols marcados, o atacante ajudou a equipe paulista a atingir a classificação para a semifinal da Conmebol Libertadores.

Após a partida, o jovem relembrou a última conquista da América pelo Santos e como assistia Neymar e companhia atuarem na campanha do tricampeonato sul-americano.

“Em 2011, eu estava vendo a Libertadores do Santos, vendo Neymar na TV. E, hoje, eu estou aqui na Vila fazendo gol. Estou muito feliz. A gente trabalha desde o início do ano por essa oportunidade e, graças a Deus, a gente pode sair com essa vitória”, afirmou.

O primeiro gol de Kaio foi histórico. Aos 12 segundos, o atacante se tornou o quinto jogador mais rápido a marcar um gol na Libertadores e o primeiro brasileiro. Ele explicou o que pensou no momento.

“Desde o começo do jogo, eu estava bem ligado. Quando eu vi a bola na frente, eu sabia que era mais rápido que o Braz e vi o Vanderlei saindo, dei um tapinha para o lado e saí com sucesso”, avaliou.



Por fim, Kaio Jorge ainda mandou um recado para imprensa e para os críticos do Santos ao longo da temporada, pedindo respeito ao time por sua história.

“O Santos é gigante. Em alguns momentos, a imprensa faltou com respeito com a gente, esse símbolo é gigante, peço que respeitem mais”, disparou.

O Santos aguarda, agora, o vencedor do duelo entra Racing e Boca Juniors, que está atrasado com relação aos outros por conta da morte de Diego Maradona. A definição do classificado será no próximo dia 23.