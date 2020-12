Kaio Jorge lamenta falta de “capricho” do Santos em empate com o Grêmio

Autor do gol, Kaio Jorge lamentou a falta de “capricho” do Santos no empate em 1 a 1 com o Grêmio nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América.

O Peixe fez 1 a 0, teve chances de ampliar e sofreu o gol aos 56 minutos do segundo tempo, num pênalti convertido por Diego Souza com o auxílio do VAR. Vinicius Balieiro tocou com o braço na bola.

“Estamos muito vivos. Próximo jogo é na nossa casa”, disse Kaio.

“Fizemos excelente primeiro tempo e poderíamos ter feito mais gols. Na Vila temos que caprichar mais”, completou.

Antes da decisão na Vila Belmiro na próxima quarta, o Santos enfrentará o Flamengo, no Maracanã, no domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.