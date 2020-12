Kajuru é condenado por chamar Bóris Casoy de pedófilo · .

O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) foi condenado pela juíza Tatiana Franklin Regueira, da 15º Vara de Justiça de São Paulo, por ter chamado o jornalista Bóris Casoy de pedófilo. A pena prevê prisão de um ano e dois meses, em regime aberto, além de pagamento de multa. Kajuru ainda pode recorrer.

O caso teve início em 2013, quando Kajuru fez uma postagem no Twitter em que dizia que o jornalista levava menores de idade à sua casa para cometer atos de pedofilia. A mesma afirmação foi veiculada no canal que o senador mantinha no YouTube.

Além de dizer que se sentiu “muito ofendido” pelas declarações, no processo Casoy também afirmou que Kajuru lhe acusou de “receber dinheiro do Fernando Henrique [Cardoso, ex-presidente do Brasil] para atacar o Lula [Luiz Inácio Lula da Silva, também ex-presidente]”.

Em seu entendimento, a juíza declarou que as acusações eram especialmente graves pelo fato de o alvo ser um jornalista. “A conduta imputada deveras repugnante no meio social foi acompanhada de diversos termos ofensivos em desfavor de pessoa notoriamente conhecida que exerce função jornalística”, apontou ela na sentença, emitida no dia 9 de dezembro.

Ao ., o jornalista Bóris Casoy comunicou que não vai se manifestar sobre o caso. O advogado dele, Carlos Eduardo Regina, afirmou que espera que a defesa de Kajuru entre com recurso, mas comemorou a decisão. “Foram mais de nove audências, e Kajuru faltou a todas”, apontou o profissional.

Antes de ser eleito senador, Kajuru foi jornalista esportivo, radialista e apresentador em emissoras como RedeTV, SBT, ESPN Brasil e Band. Entre 2017 e 2019, foi vereador em Goiânia.

As desavenças entre ele e Bóris Casoy começaram em 2009, quando o então apresentador do Jornal da Band fez comentários ofensivos a garis, achando que não estava no ar. Quatro anos depois, Bóris apareceu em um vídeo dizendo que Kajuru havia recebido dinheiro do bicheiro Carlinhos Cachoeira.

A reportagem do . procurou o senador Jorge Kajuru por meio de sua assessoria de imprensa, mas até a publicação desta reportagem não obteve retorno.