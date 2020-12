Kalou crê na recuperação do Botafogo: “Vamos reverter essa situação”

O Botafogo está afundado na zona de rebaixamento. Para piorar, o japonês Honda pediu para deixar o clube nesta semana.

Com isso, a responsabilidade aumenta para os demais jogadores experientes do elenco. Um deles é o marfinense Kalou, que afirmou acreditar na recuperação alvinegra no Brasileiro.

“Vamos reverter essa situação. Sabe, acredito que depois de todo momento difícil vem um grande momento. Se você quer construir um bom time e criar um time vencedor tem que sobrepujar esses momentos difíceis. É assim que trabalho. Todo grande time passa por essas fases. Depois disso, você constrói o time e ele começa a vencer de novo. Isso é o futebol. O jogo é assim, mas você precisa saber jogá-lo. E saber jogar o jogo é saber que perder faz parte, porque assim se aprende a vencer”, disse ao canal Blues of Stamford.

Último treino do ano das Gloriosas em General Severiano. Atividade em campo reduzido nessa manhã de sol. 🔥⚫️⚪️ pic.twitter.com/SZIXprieGR — Botafogo Futebol Feminino (de🏠) (@BotafogoFem) December 31, 2020

Kalou destacou que vem aproveitando a experiência de atuar no futebol brasileiro.

“A todos os fãs de futebol do Brasil, tem sido incrível para mim. O futebol sempre foi o jogo que sempre curti. Durante a minha carreira tentei aproveitar o máximo, porque vir da África e viajar o mundo por causa do futebol é a maior bênção da minha vida. Sou muito grato por isso. Obrigado por todo o apoio”, declarou.

O Botafogo se prepara para o confronto contra o Athletico, no dia 6 de janeiro, no Nilton Santos.