Kalou fala em jogo ‘individual’ para citar o que falta para a equipe no Brasileirão

Neste sábado (5), pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo não conseguiu segurar o Flamengo em sua casa e acabou sendo derrotado por 1 a 0, graças a gol de Éverton Ribeiro aos 10 minutos da segunda etapa.

Depois de entrar na reta final do segundo tempo, Salomon Kalou protagonizou boa chance em falta na entrada da área, em um dos últimos lances da partida, defendida por Diego Alves.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Após a partida, em entrevista ao canal Premiere, o atacante marfinense analisou a partida e disse que o time botafoguense precisa manter mais o controle da bola quando a tem.

“Nós começamos muito bem, nos primeiros 25 minutos, tivemos muitas chances. Eu acho que nós não sabemos como controlar o jogo muito bem. Nós manter mais a bola, jogar mais. Eu acho que nós não tivemos o controle. O Flamengo marcou no momento certo, controlaram o jogo no segundo tempo e mereceram vencer”, disse.

Além disso, o camisa 8 disse manter a confiança na permanência na Série A, mas fez uma ressalva sobre o estilo atual da equipe, afirmando que o time precisa criar mais chances coletivamente.

“Eu ainda acredito, o time vai lutar todos os jogos para manter na primeira divisão. Eu acho que nosso jogo é muito individual, às vezes, e, nesse campeonato, temos que jogar mais coletivamente e criar mais chances. Eu acredito, o grupo vai continuar lutando até o final”, avaliou.

Com a derrota, o Botafogo, que tem uma partida a ser disputada, segue na penúltima colocação da tabela, com 20 pontos marcados. Na próxima quarta (9), o time enfrenta o líder São Paulo, no Morumbi.