Kane quebra recorde, Son faz golaço, Tottenham vence Arsenal e segue líder da Premier League

O Tottenham recebeu o Arsenal e venceu por 2 a 0, neste domingo, pela 11ª rodada da Premier League, com um show da dupla Son Heung-Min e Harry Kane. Os mandantes esbanjaram eficiência para superar o rival e fazer a alegria dos 2 mil torcedores que estiveram no Tottenham Hotspur Stadium.

Son e Kane somaram um gol e uma assistência cada. O sul-coreano anotou uma pintura para chegar a dez tentos na compeitção, atrás só do artilheiro Dominic Calvert-Lewin (11), enquanto Harry Kane se isolou como artilheiro na história do clássico do norte de Londres, com 11 gols. O camisa 10 ainda tem oito bolas nas redes no campeonato e chegou a dez assistências, abrindo quatro de vantagem na liderança da estatística.

Com o resultado, o Tottenham completa dez partidas de invencibilidade na Premier League (sete vitórias e três empates), chega a 24 pontos e mantém a liderança. O Liverpool igualará a pontuação, caso vença o Wolverhampton às 16h15 (de Brasília) deste domingo – a partida terá transmissão da ESPN Brasil e ESPN App. Para assumir o topo da classificação, no entanto, os Reds precisam ainda tirar uma diferença de 14 a 5 no saldo de gols.

Já o Arsenal completa quatro rodadas sem vencer no Inglês, sendo três derrotas e um empate, estaciona nos 13 pontos e figura na 15ª colocação, vivnendo seu pior início de Premier League na história.

O placar ainda amplia o ótimo retrospecto de José Mourinho diante dos Gunners, rival que venceu em 12 de 22 encontros e pelo qual nunca foi derrotado na condição de mandante (veja as estatísticas abaixo). Os Spurs ainda completam cinco partidas sem perder dos Gunners – três triunfos e dois empates.

Tottenham 2 x 0 Arsenal

GOLS: Son e Kane (Tottenham)

TOTTENHAM: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier e Reguilón; Sissoko e Hojbjerg; Son (Lucas Moura), Lo Celso (Davies) e Bergwijn (Rodon); Kane. Técnico: José Mourinho

ARSENAL: Leno; Holding, Gabriel Magalhães e Tierney; Bellerín (Nketiah), Thomas Partey (Dani Ceballos), Xhaka e Saka; Willian, Lacazette e Aubameyang. Técnico: Mikel Arteta

Son Heung-Min e Harry Kane comemoram após gol marcado pelo Tottenham diante do Arsenal Getty Images

-O Tottenham não perdeu seus últimos 7 jogos em casa pela Premier League contra o Arsenal (são 5 vitórias e 2 empates). O último revés ocorreu em março de 2014. Essa é a maior sequência invicta contra o rival em casa pelo campeonato nacional desde uma sequência de 9 confrontos entre janeiro de 1960 e janeiro de 1968. O dado é do Opta Sports

-Mourinho tem 12 vitórias, 8 empates e duas derrotas em 22 jogos contra o Arsenal na carreira

-Como mandante, Mourinho nunca perdeu do Arsenal: são 7 vitórias e 4 empates em 11 partidas

-Kane e Son combinaram para 31 gols na Premier League na história – somente Frank Lampard e Didier Drogba (36) conseguiram mais

-Kane e Son combinaram para 11 gols nesta Premier League, um recorde isolado na história do Tottenham na competição

-Kane chegou a 11 gols no clássico entre Tottenham e Arsenal e se isolou como maior artilheiro da partida, deixando Emmanuel Adebayor e Bobby Smith, com 10, para trás

-Kane chegou a 250 gols na carreira (por clube e seleção) e chegou a 151 gols na Premier League, passando Michael Owen como 9º maior artilheiro na história da competição

-O Arsenal fechou a partida com 68,7% de posse de bola, mais finalizações (11 a 6) e menos finalizações no alvo (3 a 2)

Son e Kane brilham

O Tottenham abdicou da posse de bola e se focou em ser cirúrgico nas chances que tivesse, uma estratégia que funcinou contra o Manchester City e funcionou perfeitamente neste domingo. Aos 13min, Kane recebeu no campo de defesa e acionou Son, que avançou e acertou um chute no alto para fazer um golaço.

Os Gunners tinham o controle territorial e foram ao intervalo com 61,4%, mas não conseguiam criar, tanto que terminaram a etapa inicial com quatro finalizações, nenhuma no alvo. Os Spurs, por sua vez, tiveram cinco conclusões, sendo três na meta. A eficiência do time de José Mourinho seria novamente mostrada aos 46min, quando em contra-ataque Kane foi acionado por Son na área, soltou a pancada e viu a bola acertar a trave antes de cruzar a linha.

Na volta do intervalo, o cenário da partida seguiu parecido, com os Gunners ficando com a bola, tendo controle territorial, mas com muitas dificuldades em criar ocasiões claras de gol. O Tottenham, por sua vez, não teve contra-ataques perigosos. Dessa forma, o placar seguiu em 2 a 0 até o apito final.

Classificação

– Tottenham: 1º lugar, com 24 pontos

– Arsenal: 15º lugar, com 13 pontos

Próximos jogos

Agora, as duas equipes voltam suas atenções para a última rodada da fase de grupos da Europa League.

Quinta-feira, 10/12, 14h55*, Dundalk x Arsenal

Quinta-feira, 10/12, 17h*, Tottenham x Antuérpia

*horário de Brasília