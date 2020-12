Kanu projeta cada jogo como uma final para o Botafogo

O Botafogo ganhou ânimo para buscar a fuga do rebaixamento após vencer o Coritiba. Mesmo assim, os alvinegros seguem em situação complicada no Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Kanu pregou foco na recuperação botafoguense. O defensor afirmou que o elenco está unido com o objetivo de tirar a equipe da degola.

“Vamos jogo a jogo, tratar todos os jogos como se fosse uma final, nos unir e a cada jogo tentar evoluir para tirar o Botafogo dessa situação. Pode ter certeza de que faremos de tudo para que isso possa acontecer”, disse ao canal “Bota Press”, do Youtube.

Kanu ressaltou que trabalha forte para melhorar e citou o ex-jogador de basquete Kobe Bryant.

“Vi uma entrevista do Kobe Bryant na qual ele falava que, quanto mais ele treinava, mais segurança tinha do que iria fazer no jogo, porque fazia tudo que estava habituado a fazer diariamente. É assim que eu sigo, trabalhando firme para seguir evoluindo”, declarou.

O Botafogo vai em busca de sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Os cariocas recebem o Corinthians, no Nilton Santos.