Kashima Antlers-JAP melhora proposta por Diego Pituca, do Santos

A diretoria do Santos vai apresentar ao Conselho Deliberativo uma nova proposta do Kashima Antlers, do Japão, pelo volante Diego Pituca. A reunião acontecerá virtualmente nesta quinta-feira, a partir das 19h.

O Kashima quer pagar o valor de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,6 milhões) à vista – a quantia seria recebida pelo Peixe até a próxima segunda-feira. O clube japonês faz a exigência de ter Pituca até o fim de dezembro.

O futuro presidente do Santos, Andres Rueda, já está ciente do negócio e alinha o negócio com o atual mandatário Orlando Rollo.

Em novembro, o camisa 21 já havia recebido uma proposta do Kashima, mas o valor de 1,2 milhão de dólares (R$ 6,4 milhões) fez o Santos recusar. O jogador vê com bons olhos uma possível ida à Ásia.

Suspenso da Libertadores, Pituca volta a campo pelo Santos na partida contra o Vasco, no domingo, às 16h, em São Januário, pela 26ª rodada do Brasileirão.