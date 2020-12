Kawhi Leonard volta e lidera Clippers diante do Blazers

O astro Kawhi Leonard comandou a vitória do Los Angeles Clippers sobre o Portland Trail Blazers na noite de quarta-feira. Utilizando uma máscara no rosto, por conta da lesão sofrida contra o Denver Nuggets, Leonard anotou 28 pontos e distribuiu sete assistências na volta às quadras. Paul George flertrou com um triplo-duplo, com 23 pontos, dez rebotes e sete assistências, enquanto CJ McCollum foi o cestinha do Blazers, com 25 pontos. Agora, o Clippers lidera a conferência Oeste com quatro triunfos em cinco jogos disputados.

O Boston Celtics encarou o Memphis Grizzlies, que não contava com dois de seus principais jogadores, e obteve a terceira vitória na temporada. O resultado foi praticamente definido antes do intervalo. Sem Ja Morant e Jaren Jackson Jr., o Grizzlies não esboçou qualquer tipo de ameaça ao time de Massachusetts, que foi liderado por Jaylen Brown, autor de 42 pontos (melhor marca da carreira) em 29 minutos de ação.

O Los Angeles Lakers foi até o Texas enfrentar o San Antonio Spurs e saiu de lá com a terceira vitória na temporada. LeBron James e Anthony Davis comandaram a equipe californiana, que ainda teve Wesley Matthews conectando seis cestas de três sem errar nenhuma das tentativas.

(2-2) Portland Trail Blazers 105 x 128 Los Angeles Clippers (4-1)

Destaques

Portland

CJ McCollum: 25 pontos, quatro rebotes

Damian Lillard: 20 pontos, cinco rebotes, quatro assistências

Carmelo Anthony: 15 pontos, quatro rebotes

Enes Kanter: dez pontos, dez rebotes

Los Angeles

Kawhi Leonard: 28 pontos, sete assistências, três roubadas

Paul George: 23 pontos, dez rebotes, sete assistências

Lou Williams: 15 pontos, cinco rebotes

Serge Ibaka: 11 pontos, oito rebotes

Nicolas Batum: 11 pontos, cinco rebotes

Reggie Jackson: 11 pontos

(1-3) Memphis Grizzlies 107 x 126 Boston Celtics (3-2)

Destaques

Memphis

Jonas Valanciunas: 20 pontos, 11 rebotes, cinco erros de ataque

Gorgui Dieng: 17 pontos, seis rebotes

Dillon Brooks: 16 pontos, cinco rebotes

Desmond Bane: 16 pontos, quatro rebotes

Brandon Clarke: dez pontos, sete rebotes

Boston

Jaylen Brown: 42 pontos, cinco rebotes, quatro assistências, 7-10 em três pontos, 29 minutos

Jayson Tatum: 16 pontos, quatro rebotes

Marcus Smart: 14 pontos, quatro assistências, três roubadas

Robert Williams: seis pontos, dez rebotes, quatro bloqueios

Daniel Theis: 12 pontos

(3-1) Atlanta Hawks 141 x 145 Brooklyn Nets (3-2)

Destaques

Atlanta

Trae Young: 30 pontos, 11 assistências, cinco erros de ataque

John Collins: 30 pontos, dez rebotes

Bogdan Bogdanovic: 22 pontos, quatro rebotes, 6-11 em três pontos

De’Andre Hunter: 11 pontos, oito rebotes

Brooklyn

Kevin Durant: 33 pontos, 11 rebotes, oito assistências

Kyrie Irving: 25 pontos, seis assistências

Joe Harris: 23 pontos, 6-8 em três pontos

Jarrett Allen: 15 pontos, 13 rebotes

Landry Shamet: 14 pontos

Caris LeVert: dez pontos, oito assistências, quatro rebotes

Taurean Prince: 12 pontos

(2-3) Milwaukee Bucks 108 x 119 Miami Heat (2-2)

Destaques

Milwaukee

Giannis Antetokounmpo: 26 pontos, 13 rebotes, dez assistências, três roubadas

Donte DiVincenzo: 15 pontos, cinco rebotes, três roubadas

Jrue Holiday: 13 pontos, cinco assistências, quatro rebotes

Pat Connaughton: 12 pontos

Bobby Portis: 11 pontos

Miami

Tyler Herro: 21 pontos, 15 rebotes, quatro assistências

Bam Adebayo: 22 pontos, dez assistências, oito rebotes

Goran Dragic: 26 pontos, cinco rebotes

Kelly Olynyk: 15 pontos, oito rebotes, quatro assistências

(2-2) Charlotte Hornets 118 x 99 Dallas Mavericks (1-3)

Destaques

Charlotte

Miles Bridges: 20 pontos, 16 rebotes

LaMelo Ball: 22 pontos, oito rebotes, cinco assistências

Terry Rozier: 18 pontos, cinco rebotes

Gordon Hayward: 11 pontos, sete rebotes

PJ Washington: 11 pontos

Jalen McDaniels: dez pontos

Dallas

Jalen Brunson: 16 pontos, quatro rebotes, quatro assistências

Tim Hardaway Jr.: 18 pontos

Maxi Kleber: 12 pontos, seis rebotes

Luka Doncic: 12 pontos, cinco assistências

(3-2) Los Angeles Lakers 121 x 107 San Antonio Spurs (2-2)

Destaques

Los Angeles

LeBron James: 26 pontos, oito assistências, cinco rebotes

Anthony Davis: 20 pontos, oito rebotes

Dennis Schroder: 21 pontos, quatro rebotes, quatro assistências

Wesley Matthews: 18 pontos, 6-6 em três pontos

Montrezl Harrell: dez pontos, nove rebotes

Kentavious Caldwell-Pope: dez pontos

San Antonio

Dejounte Murray: 29 pontos, sete rebotes, sete assistências

DeMar DeRozan: 23 pontos, seis assistências, cinco rebotes

Patty Mills: 12 pontos, quatro assistências

