Kevin Durant impressiona em estreia oficial pelo Nets

Kevin Durant deixou a sua marca e fez uma estreia impressiona nte com a camisa do Brooklyn Nets. O craque retornou às quadras e disputou o primeiro jogo oficial em 18 meses ao marcar 22 pontos, coletar cinco rebotes e roubar três bolas em somente 25 minutos na arrasadora vitória dos nova-iorquinos sobre o Golden State Warriors, seu ex-time. Apesar da derrota, Stephen Curry ficou animado em ver o ex-colega de elenco novamente atuando em alto nível.

“Foi bom ver Kevin saudável mais uma vez, jogando com a qualidade mostrada hoje e confiante em seu corpo em quadra. Isso significa muito para um atleta que acabou de passar por tudo o que ele passou. Mas, para ser sincero, ser obrigado a enfrentá-lo no nível de jogo que mostrou hoje foi horrível. Horrível”, admitiu o veterano, exaltando a enorme qualidade técnica do ex-companheiro, em uma entrevista coletiva logo após o revés por 125 a 99.

O técnico do Warriors, Steve Kerr, também fez questão de ressaltar a performance de Durant: parecia que a ruptura do tendão de Aquiles nunca aconteceu e ele esteve em quadra nos últimos 18 meses. “Não sabia o que esperar de Kevin, uma vez que ficou lesionado por tanto tempo e o intervalo do seu último jogo. No entanto, eu não pude dizer uma única diferença entre o cara que vi em quadra hoje e aquele jogador que treinava ano passado”, disse o treinador.

Apesar dos elogios adversários, o clima – que deveria ser de festa – do outro lado foi bem mais ponderado e sem comemorações. Steve Nash, que também estreou como técnico na NBA nessa vitória, viu a atuação do comandado como um passo na direção certa. Mas, no fim das contas, nada além de mais um passo. Ele sabe que o trabalho do ala ainda não está finalizado e, ao mesmo tempo em que fomos surpreendidos nessa terça-feira, performances mais “discretas” certamente virão.

“Voltar a jogar uma partida na NBA após 18 meses é muito diferente de estar em uma rotina de partidas. É preciso viver cada dia de uma vez e ainda existem muitos passos para avançar. Kevin trabalhou duro e com determinação, aceitou esse processo e está aproveitando a benção de ser capaz de jogar hoje. Ele parece Kevin, joga como Kevin, mas não quero criar expectativas. Ele não será incrível todas as noites e ainda precisa de tempo para adaptar-se”, ponderou o lendário ex-armador.

Para o próprio Durant, porém, a grande atuação e celebração não pode passar de mais um dia de trabalho e processo. “Acho que tivemos uma sólida estreia, mas, do ponto de vista individual, não acredito que tenha que mostrar nada a ninguém. Não sinto ter algo a provar para ninguém. Posso mostrar o meu repertório técnico completo qualquer dia, mas minha intenção aqui é outra: quero fazer o que o técnico precisar para vencermos jogos”, concluiu o craque, minimizando seu (excelente) retorno e desempenho.

