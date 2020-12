Kingsman: franquia deve ganhar série de TV e mais 7 filmes

A franquia Kingsman, que tem seu terceiro filme programado para chegar aos cinemas em 26 de fevereiro de 2021, está em expansão. De acordo com as informações divulgadas pelo site Deadline, o diretor Matthew Vaughn estaria planejando mais sete filmes para o universo Kingsman. A declaração foi dada por Zygi Kamasa, CEO do Marv Group, produtora por trás dos longas da franquia.

Este planejamento faz parte dos objetivos de expansão do Marv Group, que levará seu universo também para a TV. “Temos uma série de TV Kingsman em andamento e duas ou três outras franquias que estão sendo desenvolvidas junto ao mundo Kingsman”, disse Kamasa.

(Fonte: 20th Century Studios/Reprodução)Fonte: Amsterdam News

Kingsman já arrecadou US$825,2 milhões com a exibição dos dois primeiros filmes — Kingsman: Serviço Secreto em 2014 e Kingsman: O Círculo Dourado em 2017. Em fevereiro, com o filme King’s Man: A Origem, chegando aos cinemas, a expectativa é de que a arrecadação total supere a marca de US$ 1 bilhão, se tornando um grande atrativo para que o Marv Group queira produzir novas obras neste universo.

King’s Man: A Origem é mais um dos filmes que teve seu lançamento adiado devido à pandemia de Covid-19. O longa estava programado para chegar aos cinemas brasileiros em 17 de setembro de 2020, mas agora sua estreia está prevista para 26 de fevereiro do ano que vem. A trama mostrará uma história que se passa antes dos dois primeiros filmes, acompanhando o início do grupo de agentes do serviço secreto britânico.

King’s Man: A Origem é estrelado por Ralph Fiennes, Daniel Bruhl, Stanley Tucci, Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson e Djimon Hounsou.