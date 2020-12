Neste sábado, o Liverpool não tomou conhecimento do Crystal Palace na Premier League. Fora de casa, no Selhurst Park, os Reds venceram os Eagles por 7 a 0, e seguem como líderes do Campeonato Inglês, com 31 pontos ganhos.

Após a partida, no entanto, Jürgen Klopp não se ‘animou’ com o resultado expressivo conquistado e já destacou o foco para a próxima partida dos Reds na Premier League. Assista!