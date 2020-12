Koeman discursa desanimado após empate com Eibar e diz que título é ‘muito complicado’

Quinze partidas depois, Ronald Koeman parece, pela primeira vez, render-se às evidências. Se até hoje o seu discurso, intocável, centrava-se no “há muita temporada pela frente”, depois do empate em 1 a 1 com o Eibar, o comandante do Barcelona admitiu que pensar em vencer o Campeonato Espanhol é quase uma utopia.

“Para ser realista, o campeonato é muito complicado. Nada é impossível nesta vida, mas temos de reconhecer que diminuir a distância dos pontos com o Atlético, que é muito bom, vai ser muito difícil” proclamou o treinador holandês, sincero e com tom derrotista que não havia sido contemplado antes.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Koeman admitiu essa circunstância, mas manteve-se inalterável ao proclamar que a sua equipe, como nos outros jogos, devia ter ganho porque, disse, “fizemos um bom jogo”, se recuperando de uma primeira parte em que as coisas não correram como o esperado.

“Na primeira etapa, tivemos problemas para tirar a bola das costas. Não procuramos jogo nas entrelinhas e, não sei por que, com receio de arriscar jogar lá em cima. Mas voltamos a ter oportunidades” resolveu, sem querer avaliar se a ausência de Messi foi decisiva.

“Não quero dizer que faltou gente experiente. Há uma transição na equipe, há lesões e jogamos com muitos jovens. Mas hoje houve muita experiência na equipe e, sim, sentimos falta do Leo, que faz a diferença, mas a sensação é de pensar que não é possível não ter ganho, porque criamos muitas oportunidades, perdemos um pênalti, perdemos um gol no seu único chute a gol. Houve muitas coisas contra”, lamentou o técnico holandês, que rejeitou que a falta de Messi fosse tão importante.

“Não vencemos porque não somos o Leo. Fizemos um bom jogo, mas é difícil para nós marcarmos e, como em outros jogos, os erros individuais pesaram muito. Aconteceu como nos outros jogos”, resumiu.

Ronald Koeman durante partida do Barcelona Getty Images

O empate em casa deixou o Barcelona em sexto lugar na classificação de LaLiga, com 25 pontos, sete a menos que o líder Atlético de Madrid, mas com dois jogos a mais que o melhor time do campeonato no momento.