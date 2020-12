Kojima Productions confirma grandes novidades para amanhã (16)

Através de suas redes sociais, a desevolvedora Kojima Productions anunciou que nesta quarta-feira (16) irá apresentar grandes novidades para os fãs, com a publicação de “atualizações empolgantes” e imperdíveis.

Amanhã, o estúdio Kojima Prodctions irá completar cinco anos de atividades e, para comemorar o feito, Hideo Kojima confirmou que irá compartilhar “algumas atualizações empolgantes que você não vai querer perder”.

December 16?? marks the 5?? Anniversary of #KojimaProductions !

Keep an eye out tomorrow on our social channels at 12AM (NYC), 5AM (UK), 6AM (CET) and 2PM (JP) as we’ll be delivering some exciting updates you won’t want to miss! #KJP5 pic.twitter.com/WZ3WP9q2Qp

