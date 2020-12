La Liga, Copa da Alemanha e Copa da Liga; Veja onde assistir aos jogos de terça

A terça-feira está repleta de jogos espalhados pela Europa para entreter todos os gostos de quem gosta de futebol. Às 15h45, o Atlético de Madrid encara a Real Sociedad em confronto válido pela La Liga. Mais tarde, às 16h, começa a rodada do Brasileirão Série B com Operário e Juventude, com transmissão do SporTV e Premiere.

Também às 16h, o Borussia Dortmund entra em campo contra o modesto Eintracht Braunschweig, pela Copa da Alemanha e com transmissão da ESPN. A Juventus recebe a Fiorentina, pela Serie A, às 16h45, podendo assistir no EI Plus. Às 17h, Arsenal e Manchester City prometem bom jogo pela Copa da Liga Inglesa, com transmissão do Fox Sports.

Às 18h, é a vez do Barcelona visitar o Real Valladolid, pela La Liga. Para encerrar o dia, Ponte Preta e Cruzeiro duelam pela Série B do Campeonato Brasileiro às 21h30, com transmissão exclusiva do Premiere.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



ESPANHOL

Elche x Osasuna – 13h30

Transmissão: Fox Premium​

Real Sociedad x Atlético de Madrid – 15h45

Transmissão: ESPN Brasil

Huesca x Levante – 15h45

Transmissão: Fox Premium​

Villarreal x Athletic Bilbao – 18h

Transmissão: Fox Premium​

Real Valladolid x Barcelona – 18h

Transmissão: ESPN Brasil

ITALIANO

Crotone x Parma – 14h30

Transmissão: EI Plus

Juventus x Fiorentina – 16h45

Transmissão: EI Plus

​

​COPA DA LIGA INGLESA

Brentford x Newcastle – 14h30

Transmissão: ESPN App

​

Arsenal x Manchester City – 17h

Transmissão: Fox Sports

COPA DA ALEMANHA

Ausburg x RB Leipzig – 14h30

Transmissão: ESPN App

Eintracht Braunschweig x Borussia Dortmund – 16h

Transmissão: ESPN

Elversberg x Borussia Monchengladbach – 16h45

Transmissão: ESPN App

BRASILEIRÃO SÉRIE B

Operário x Juventude – 16h

Transmissão: SporTV e Premiere

CSA x Vitória – 19h15

Transmissão: SporTV e Premiere

Ponte Preta x Cruzeiro – 21h30

Transmissão: Premiere

Náutico x Cuiabá – 21h30

Transmissão: SporTV e Premiere