Lacazette marca no 1º toque na bola, Arsenal vence Brighton e segue em recuperação na Premier

Depois de vencer o Chelsea no meio da semana, o Arsenal deu mais um passo na sua recuperação na Premier League.

Nesta terça-feira, a equipe londrina visitou o Brighton e venceu por 1 a 0, com gol de Alexandre Lacazette. O francês, inclusive, veio do banco de reservas e marcou, literalmente, no primeiro toque na bola.

O primeiro tempo foi completamente dos donos da casa, que tiveram mais posse de bola, controlaram o ritmo e finalizaram mais que os Gunners.

Apesar do domínio, porém, o Brighton não conseguiu levar perigo ao gol de Leno e o jogo foi para o intervalo empatado em 0 a 0.

Na segunda etapa, o desenho parecia ser o mesmo da primeira metade até os 21 minutos quando Mikel Arteta decidiu sacar o brasileiro Gabriel Martinelli e colocar Lacazette em campo.

O francês não precisou de mais do que um toque na bola para marcar. Em uma excelente jogada coletiva dos londrinos, que começou em um lateral no campo de defesa, Saka recebeu pela direita, arrancou bem e cruzou para Lacazette.

O atacante só teve o trabalho de empurrar para a rede e finalizar um golaço para garantir a vitória do Arsenal.

Com o resultado, os Gunners chegam aos 20 pontos e agora estão na 13ª colocação. Mais além da posição atual, o resultado indica uma segunda vitória seguida, algo que dá esperanças para o torcedor londrino.

O Brighton é o 17º, com 13 pontos, e pode entrar na zona de rebaixamento caso o Fulham vença o Tottenham, às 15h (Brasília) de quarta-feira (30).

Lacazette e Aubameyang comemoram gol do francês diante do Brighton FRANK AUGSTEIN/POOL/AFP via Getty Images

Brighton 0 x 1 Arsenal

GOL: Alexandre Lacazette (66′) (ARS);

BRIGHTON: Sánchez, Veltman, Webster, Dunk e Burn; Propper, Bissouma, Gross e Bernardo; Jahanbakhsh e Mac Allister; Técnico: Graham Potter

ARSENAL: Leno, Bellerín, Holding, Pablo Marí e Tierney; Xhaka, Elneny, Saka, Smith Rowe e Gabriel Martinelli (Lacazette); Aubameyang; Técnico: Mikel Arteta

Próximos jogos

Sábado, 02/01, 15h*, West Brom x Arsenal, Premier League

Sábado, 02/01, 12h30*, Brighton x Wolverhampton, Premier League

*horário de Brasília