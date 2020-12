Lampard reencontra Ancelotti, o treinador que o influenciou ‘como jogador e pessoa’

No meio de 2009, Carlo Ancelotti começava sua passagem de duas temporadas à frente do Chelsea. Seu grande momento foi logo na primeira campanha, quando, com o meio-campista Frank Lampard, conquistou a Supercopa da Inglaterra e a dobradinha – títulos da Premier League e da Copa da Inglaterra.

No título do campeonato, Lampard conseguiu impressionantes 22 gols e 14 assistências, sendo o quinto principal artilheiro e o principal garçom daquela edição.

Neste sábado, os dois voltarão a estar juntos em um estádio de futebol, mas na condição de rivais. Ancelotti comandará o seu Everton diante do Chelsea do agora treinador Frank Lampard.

A bola rola às 17h (de Brasília) no Goodison Park, pela 12ª rodada da Premier League, em partida que tem transmissão do Fox Sports.

“Eu fui influenciado por pessoas, e eu fui influenciado por ele como jogador e como pessoa naquele momento”, declarou Lampard antes do reencontro.

Carlo Ancelotti e Frank Lampard antes de partida entre Chelsea e Everton Getty Images

“Ele está no topo quando eu falo sobre técnicos com quem trabalhei”, afirmou o ex-jogador de 42 anos. “Como eu disse, ele me influenciou e estou sempre ansioso para vê-lo e falar com ele.”



Os elogios foram recíprocos.

“Ele está indo muito bem. Ele tem um elenco e um time fantásticos, seu trabalho é realmente bom”, declarou Ancelotti. “Nossa relação mudou. Antes era entre técnico e jogador, agora é entre colegas. Estou satisfeito e feliz em vê-lo de novo”.

O reencontro com o treinador Frank Lampard se dará pela segunda vez, já que ambos estiveram em áreas técnicas opostas no segundo turno da edição passada da Premier League. Em Stamford Bridge, o time de Londres venceu por 4 a 0, com gols de Mason Mount, Pedro Rodríguez, Willian e Olivier Giroud.