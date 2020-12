. lança prêmio de melhores do ano em 2020; veja indicados · .

Em um ano marcado por estúdios fechados, distanciamento social, viagens restritas, programas paralisados e profissionais afastados, a televisão precisou se reinventar. As atrações de entretenimento se adaptaram, o jornalismo virou protagonista e os serviços de streaming, além de diferentes plataformas na web, serviram como uma fuga em meio ao caos da pandemia.

Para reconhecer o trabalho dos profissionais da televisão e da web, o . inaugura em 2020 uma premiação com votação popular aberta para escolher os melhores do ano em 13 diferentes categorias.

Na primeira edição do Prêmio ., foram selecionadas as áreas que mais se destacaram desde o início da quarentena: jornalismo, entretenimento, streaming e redes sociais, como YouTube e Instagram.

Como a maior parte das novelas foram interrompidas em março e ainda não voltaram ao ar com capítulos inéditos, as áreas ligadas a esse universo, que é de extrema relevância para o ., ficarão de fora neste ano –mas já têm presença marcada na premiação do ano que vem.

As 13 categorias são as seguintes: programa de TV que melhor se reinventou na pandemia; programa de entrevistas ou talk show; reality show nacional da TV ou do streaming; apresentador de telejornal ou programa jornalístico; apresentadora de telejornal ou programa jornalístico; telejornal ou programa jornalístico; apresentador de TV; apresentadora de TV; serviço de streaming; série nacional da TV e do streaming; série internacional da TV e do streaming; personalidade da TV no YouTube/web; e influenciador digital.

Cada uma das categorias tem entre quatro e nove indicados, que foram selecionados por editores e repórteres do .. A escolha final é do público, que poderá participar por enquetes.

A votação será aberta às 17h desta quarta-feira (2), em um novo texto que será publicado no site no horário indicado; a participação ficará liberada até às 17h de 15 de dezembro, quando as enquetes serão encerradas. Os mais votados em cada uma das categorias vencem o Prêmio . 2020 –o resultado será anunciado no dia 21.

Programa de TV que melhor se reinventou na pandemia

Altas Horas (Globo)

Caldeirão do Huck (Globo)

Conversa com Bial (Globo)

Domingo Legal (SBT)

Encontro com Fátima Bernardes (Globo)

Hora do Faro (Record)

Programa de entrevistas ou talk show

Conversa com Bial (Globo)

Lady Night (Multishow/Globo)

Que História é Essa, Porchat? (GNT/Globo)

O Mundo Pós-Pandemia (CNN Brasil)

Roda Viva (TV Cultura)

The Noite (SBT)

Apresentadora de TV

Ana Maria Braga (Globo)

Chris Flores (SBT)

Eliana (SBT)

Fátima Bernardes (Globo)

Renata Fan (Band)

Ticiane Pinheiro (Record)

Tatá Werneck (Multishow/Globo)

Apresentador da TV

Celso Portiolli (SBT)

Fausto Silva (Globo)

Luciano Huck (Globo)

Marcos Mion (Record)

Rodrigo Faro (Record)

Tiago Leifert (Globo)

Reality show nacional

A Fazenda 12 (Record)

BBB20 (Globo)

De Férias com o Ex (MTV)

The Circle Brasil (Netflix)

Telejornal ou programa jornalístico

Brasil Urgente (Band)

CNN 360º (CNN Brasil)

Combate ao Coronavírus (Globo)

Jornal das Dez (GloboNews)

Jornal Hoje (Globo)

Jornal Nacional (Globo)

Apresentador de telejornal ou programa jornalístico

César Tralli (Globo/GloboNews)

Heraldo Pereira (GloboNews)

Márcio Gomes (CNN Brasil e Globo)

Reinaldo Gottino (Record e CNN Brasil)

Rodrigo Bocardi (Globo)

William Bonner (Globo)

Apresentadora de telejornal ou programa jornalístico

Aline Midlej (GloboNews)

Andréia Sadi (GloboNews)

Daniela Lima (CNN Brasil)

Maju Coutinho (Globo)

Monalisa Perrone (CNN Brasil)

Renata Lo Prete (Globo)

Renata Vasconcellos (Globo)

Serviço de streaming

Disney+

Globoplay

Netflix

Prime Video

Série nacional da TV e do streaming

3% (Netflix)

Amor e Sorte (Globo/Globoplay)

As Five (Globoplay)

Bom Dia, Verônica (Netflix)

Coisa Mais Linda (Netflix)

Em Nome de Deus (Globoplay)

Sob Pressão: Plantão Covid (Globo)

Todas as Mulheres do Mundo (Globoplay)

Série internacional da TV e do streaming

Dark (Netflix)

Emily in Paris (Netflix)

I May Destroy You (HBO)

O Gambito da Rainha (Netflix)

The Boys (Prime Video)

The Crown (Netflix)

The Mandalorian (Disney+)

This Is Us (Fox Premium)

The Undoing (HBO)

Personalidade da TV no YouTube/web

Fábio Porchat (lives no Instagram)

Giovanna Ewbank (YouTube)

Maria Zilda (lives no Instagram)

Otaviano Costa (YouTube/UOL)

Sabrina Sato (canal no YouTube)

Influenciador digital

Bianca Andrade, a Boca Rosa

Felipe Neto

Larissa Manoela

Maisa Silva

Rafa Kalimann

Whindersson Nunes