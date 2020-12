LANCE! Espresso: Na final da Copa do Brasil, Palmeiras fecha década com resgate de protagonismo

Único clube brasileiro ainda vivo em todas as competições de uma temporada que só terminará em fevereiro, o Palmeiras chegou a dezembro com o elenco ainda se recuperando de um surto de Covid-19 e esgotado fisicamente.

Abel Ferreira trouxe um novo conceito de jogo, mas a maratona só tornava a missão ainda mais difícil. O esforço não foi em vão: mais uma vez sem brilhar em campo, o Verdão venceu o América-MG no Independência por 2 a 0 e chega à sua quinta final de Copa do Brasil, tendo vencido três das quatro anteriores. A sequência de jogos em janeiro será ainda mais insana, fruto de um calendário que costuma castigar quem é mais competente.



Com chances muito remotas, precisará levar o Brasileirão em banho-maria, enquanto buscará a vaga na decisão da Libertadores e o título da Copa do Brasil em fevereiro. Mas o dilema sobre as prioridades ficará para depois. Por ora, o Palmeiras precisa celebrar um ano que teve quebra de tabu no Paulistão contra o seu maior rival e o time entre os melhores nos campeonatos mais expressivos da temporada.

De quebra, largou o pragmatismo e a obsolescência de Felipão, Mano e Luxemburgo e enfim aceitou apostar numa filosofia mais moderna, personificada na chegada do técnico português. O final desta história ainda é uma incógnita, mas o Palmeiras entra na nova década de forma bem diferente de dez anos atrás: com seu papel de potência resgatado.

