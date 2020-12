LANCE! Espresso: Velha fórmula e zero descanso: clubes precisam dar novo peso ao Paulistão

A Federação Paulista de Futebol revelou ontem a tabela do Campeonato Paulista de 2021, que começa em 28 de fevereiro, apenas quatro dias depois do fim do Campeonato Brasileiro – assim como os principais Estaduais pelo Brasil.

Atual campeão, o Palmeiras estreará contra o São Caetano, que venceu a Série A2. E deveria aproveitar a inexistência de uma pré-temporada, reflexo ainda da pandemia e paralisação de torneios, para puxar a fila e mudar a estratégia. O Verdão foi um dos mais afetados pela Covid-19 e o elenco mostra-se esgotado na fase mais crítica da temporada, com semifinais na Copa do Brasil e Libertadores.

É um dos clubes de maior sucesso nos últimos anos nas categorias de base e deveria investir num time prioritariamente sub-23 para o Paulistão, uma experiência já adotada pelo Athletico no Campeonato Paranaense. São Paulo, Corinthians e Santos deveriam seguir o mesmo caminho, diminuindo a importância de um Estadual longo – a final acontece só em 23 de maio – e que sempre provoca efeitos colaterais no resto da temporada.

Ainda que as receitas de transmissão pesem nesta discussão, dificilmente haverá público nos estádios, o que forçaria levar o melhor elenco possível para o gramado. O Campeonato Carioca, que há anos tinha um regulamento esdrúxulo, terá em 2021 um formato simples, disputado em turno único e sem clássicos banalizados.

O Paulistão decidiu manter sua fórmula modorrenta e de pouca competitividade. Cabe aos clubes girar a roda para outra direção e não transformar três meses de um torneio de pouco valor em um peso com reflexo no ano todo.

