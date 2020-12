LANCE! fecha parceria com o Diário do Peixe para produção de conteúdo

O LANCE! começará 2021 com uma grande novidade para o torcedor santista: uma parceria com o Diário do Peixe, mídia segmentada do Santos Futebol Clube.

A parceria consiste na produção de conteúdo do Diário para o LANCE!, aumentando ainda mais as notícias do Santos nas diversas plataformas do portal esportivo, no ar desde 1997. O acordo prevê a elaboração de matérias factuais, especiais, conteúdo de vídeo, galerias de fotos, entre outras ações.

A estreia será já em 4 de janeiro, dias antes da abertura das semifinais da Libertadores, com presença santista no duelo com o Boca Juniors.

>> Veja aqui a tabela da Libertadores

– Aumentar a quantidade de parceiros de qualidade é um dos pilares da estratégia do LANCE!. Nos últimos meses trouxemos para o nosso time uma gama de parcerias, como Grande Prêmio, Nosso Palestra, Voz do Esporte, mais conteúdo de NFL. O Diário do Peixe é mais um reforço do peso e apenas uma das novidades do LANCE! para 2021 – diz Daniel Bortoletto, gestor de parcerias do L!.

– O Diário do Peixe completou no mês de novembro três anos e essa parceria com o LANCE! chega para fortalecer ainda mais a nossa imagem de credibilidade no mercado. Somos uma mídia isenta, imparcial e apartidária, que busca trazer o máximo de informações ao torcedor santista, e com o LANCE! conseguiremos atingir milhões de torcedores que ainda não nos conhecem, pois a torcida do Santos é composta por 6 milhões de pessoas e o universo de crescimento que temos é enorme – diz Giovane Martineli, um dos responsáveis pelo DP.

Essa é a segunda parceria com mídia segmentada de clubes de futebol que o LANCE! concretiza. No mês de setembro, foi anunciado um acordo nos mesmo moldes com o Nosso Palestra, para a cobertura do Palmeiras.