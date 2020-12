LANCE! Voz do Esporte vai narrar os jogos de Corinthians e São Paulo pelo Brasileirão

Dois gigantes paulistas entram em campo no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, e o LANCE! Voz do Esporte trará todas as emoções dos dois jogos nas narrações na página do Facebook e no tempo real do L!.

Nesta quarta-feira, o Timão vai até o Ceará encarar o Fortaleza no Castelão. o duelo válido pela 24ª rodada está marcado para às 21h30. Na quinta-feira, é a vez do Tricolor Paulista duelar com o lanterna Goiás, às 19h, em jogo adiado da primeira rodada.

SOBRE A PARCERIA

Os internautas do L! agora têm à disposição as transmissões da Voz do Esporte para os principais jogos envolvendo os clubes brasileiros em competições nacionais e internacionais, a partir da página dos veículos no Facebook, neste primeiro momento, e no tempo real do LANCE!.

Quarta-feira (02)

21h30 Fortaleza x Corinthians

Quinta-feira (03)

19h Goiás x São Paulo