Lanús elimina o Independiente na Sul-Americana; veja os confrontos das semifinais

O futebol argentino veio com tudo na edição de 2020 da Sul-Americana. Além de sediar a final, que será disputada no dia 23 de janeiro, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, a Argentina tem três de quatro representantes na semifinal e sonha com uma decisão caseira.

Nesta quinta-feira, o Lanús bateu o Independiente por 3 a 1 e garantiu sua vaga na última eliminatória antes da final. Após o empate por 0 a 0, o time, que eliminou o São Paulo nas oitavas, precisava da vitória para avançar de fase e o fez com grande estilo.

Além do trio argentino, o Coquimbo Unidos, do Chile, é o intruso da festa, e vem sendo a grande surpresa da competição. Último brasileiro vivo, o Bahia foi eliminado para o Defensa y Justicia nesta quarta-feira, após perder por 1 a 0.

CONFIRA OS CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS DA SUL-AMERICANA E SIMULE OS RESULTADOS