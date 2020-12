Lanús vence Independiente e encara o Vélez na semi da Sul-Americana

Nesta quinta-feira, o Lanús foi até Avellanada e venceu o Independiente por 3 a 1 para carimbar a sua vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. Depois do empate em 0 a 0 no jogo de ida, os visitantes fizeram um primeiro tempo efetivo na segunda partida para levar a melhor.

Mesmo fora de casa, o Lanús foi para cima no primeiro tempo e encaminhou a sua classificação. O gol que abriu o placar saiu logo aos 15 minutos, com Tomas Belmonte. Embalado, o time grená ampliou apenas dois minutos depois, através do experiente centroavante Sand. Por fim, Orsini anotou o terceiro já aos 47, levando os visitantes para o intervalo com vantagem tranquila.

Na segunda etapa, o Independiente precisou correr atrás do prejuízo, mas o cenário não era favorável. O Lanús conseguiu fechar bem os espaços e ceder poucas chances de perigo. O gol de desconto saiu apenas aos 44, quando Roa recebeu dentro da área e finalizou no cantinho. Mas já era tarde, e os visitantes levaram a vaga.

Com o resultado, o Lanús avança e encara o Vélez Sarsfield na próxima fase, que vai valer vaga na decisão da competição continental. Do outro lado da chave, se enfrentam Coquimbo Unido, do Chile, e o Defensa y Justicia, também da Argentina.