Larissa Manoela vira piada na web após posar parecendo senhora de 85 anos · .

Larissa Manoela virou piada nas redes sociais na madrugada deste domingo (27) após os internautas notarem que ela está com o visual envelhecido. Às vésperas de completar 20 anos, a atriz publicou uma foto em que aparece com um vestido largo, fazendo uma pose inusitada e com a aparência mais madura. Com isso, a web criou a teoria de que ela, na verdade, tem 85 anos de idade.

Escalada para a sua primeira novela na Globo como a protagonista de Além da Ilusão, a ex-funcionária do SBT não só cortou o cabelo e tingiu de ruivo, como também mudou o guarda-roupa apostando em looks mais comportados. Alguns até semelhantes aos que mulheres de outras décadas usavam.

“Meu sonho de princesa é chegar aos 80 [anos] igual a Larissa Manoela. Cheia de alegria e disposição”, ironizou o seguidor Rafael.

Teve gente que tirou sarro de Larissa dizendo também que ela está parecida com a dona Hermínia, personagem do humorista Paulo Gustavo na triologia de Minha Mãe é Uma Peça. Já outras pessoas apostaram que ela está idêntica à atriz e apresentadora Nany People, que atualmente tem 55 anos de idade.

Assim que se deu conta da repercussão sobre seus looks, a artista rebateu as críticas em seu perfil no Twitter. “É meu cabelo, meu estilo, meu inglês. Olha, aproveito para dizer que meu aniversário está chegando, podem continuar falando e inclusive ir me dando parabéns”, disparou.

É meu cabelo, meu estilo, meu inglês…olha, aproveito pra dizer que MEU ANIVERSÁRIO tá chegando é depois de amanhã, podem continuar falando e inclusive ir me dando parabéns.

O choque dos internautas foi ainda maior devido à exposição de Larissa Manoela na TV desde a infância. Ela foi a intérprete da vilãzinha Maria Joaquina na versão brasileira de Carrossel (2012), deu vida às gêmeas Manuela e Isabela de Cúmplices de um Resgate (2015) e foi do elenco de As Aventuras de Poliana (2018). As três produções foram ao ar na emissora de Silvio Santos.

Já em Além da Ilusão, novela de Alessandra Poggi, a atriz fará par romântico com Rafael Vitti.

Confira algumas reações abaixo:

Meu sonho de princesa é chagar ao 80 igual a larissa manoela cheia de alegria e disposição pic.twitter.com/UrLuagPQAL

Daqui a pouco a Larissa Manoela vai fazer um vídeo ensinando a ficar 40 anos mais velho, fiquem calmos que o tutorial vem. pic.twitter.com/wVTTLZcRAr

Gente mistério revelado, idade de Larissa Manoela 35 anos, agora todos sabem #LarissaManoelapic.twitter.com/qontzKnx6E

Larissa Manoela tá parecendo que e minha vó pic.twitter.com/HrdzMSLQpL

a larissa manoela é uns meses só mais velha q eu e olha minha cara de criança e olha a dela, jesus amado

Que Ofélia de zorra total que nada, Larissa Manoela é a Nanny People igualzinha pic.twitter.com/vmtJjenclC

Larissa Manoela triste pq o Silvio Santos é mais velho do que ela kkkk pic.twitter.com/RSUMLP8Ql6

Quase 100 anos você quis dizer né Larissa Manoela pic.twitter.com/RFm1bDdWsW

