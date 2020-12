Lateral Ramon, do Vasco, anuncia aposentadoria

O Vasco oficializou nesta quinta-feira a saída de alguns jogadores. Entre eles, o lateral esquerdo Ramon.

Ramon tem 32 anos, mas não atua desde 2018, quando sofreu uma grave lesão no joelho. O jogador não conseguiu se recuperar e decidiu encerrar sua trajetória dentro dos gramados.

A decisão já havia sendo pensada desde o início da temporada. Ramon já convivia com os problemas físicos e afirmou que pretende se manter próximo do futebol.

Ramon reuniu o elenco cruzmaltino após o treino no CT e fez um discurso emocionado. Com a camisa vascaína, o lateral conquistou a Copa do Brasil de 2011.

Nas redes sociais, o jogador anunciou sua aposentadoria:

“Acabou. Chegou o dia que nenhum atleta quer que chegue, que ninguém nunca imagina como será e como você chegará. Bom, não vou me estender pois vou fazer uma live e com certeza algumas entrevistas falando sobre tudo. Mas hoje encerro meu ciclo, sou muito Grato a tudo e todos por tudo que vivi. A minha vida sempre foi muito abençoada e cercadas de amigos. Obrigado minha família, obrigado amigos e obrigado futebol. 14 anos de muitas alegrias, muitas mesmo. OBRIGADO FUTEBOL”