Lavanderia tem barraco entre Raissa e Mirella, e Victória faz a sonsa · .

A lavação de roupa suja com os eliminados rendeu uma madrugada de barracos em A Fazenda 12. Raissa Barbosa falou tudo o que a incomodou e se frustrou à espera de um pedido de desculpas. Em troca, MC Mirella voltou a acusá-la de falsidade, enquanto Victória Villarim se fazia de desentendida ao ter suas falas expostas.

A lavanderia com todos os peões aconteceu na madrugada desta terça-feira (15), após a eliminação de Lidi Lisboa, e funcionou com Marcos Mion como mediador. No telão, foram exibidos vídeos que os confinados nunca tinham visto antes, apenas os eliminados.

Tanto Mirella, quanto Victória, colocaram a culpa de seus erros na edição do programa. “As coisas não acontecem exatamente do jeito que é mostrado”, alegou a ex-noiva de Eduardo Costa. Luiza Ambiel endossou a justificativa da amiga e negou que tenha feito a reunião de condomínio com o objetivo de tirar Raissa do sério.

Juliano Ceglia também defendeu os argumentos de Victória e até pediu o VT da reunião de condomínio para mostrar que não havia nenhuma confabulação contra Raissa. No vídeo, no entanto, ficou claro que as intenções, inclusive do bike repórter, eram de fazer com que a vice-miss Bumbum fosse expulsa.

Em alguns momentos, Raissa chegou a se levantar e foi contida por Lucas Selfie, que ficou o tempo todo segurando sua mão. Também foi possível ver a modelo apertando os próprios braços em uma tentativa de não se descontrolar. Irritada, ela afirmou que a conversa dela com Juliano e Victória seria do lado de fora.

Raissa x Mirella

Assim que Raissa perguntou se Juliano, Biel, Mirella, Victória e Luiza haviam se arrependido de suas falas e atitudes, a funkeira entrou na defensiva e disse que se decepcionou três vezes com a modelo. A última vez, inclusive, ela jogou na roda ali, na hora.

“A pessoa marca um jantar para a gente se resolver e não aparece. Vou ver o Instagram enquanto espero, e a bonita está lá de boa, em outro lugar”, disparou a cantora. “Mas não fui eu que marquei, não foi você que me convidou? Então eu fiz bem em não ir”, se defendeu Raissa.

Segundo a vice-Miss Bumbum, o jantar foi marcado entre os assessores das duas. “O Lucas falou para eu não ir, que podia ser alguma coisa para me prejudicar. Eu só aceitei o conselho dele”, explicou Raissa, com Selfie ao seu lado, confirmando tudo.

Mais um pouco das tretas. Agora Raissa x Mirella. #AFazenda12pic.twitter.com/a2dYKrY1N1

— Peter 🐙 (@PeterMr) December 15, 2020

Raissa x Victória

Outro embate de Raissa foi com Victória, que fingiu não lembrar das coisas que falou pelas costas da ex-amiga. “Falou que eu era um monstro, que eu era maligna, o diabo. Um monte de coisas absurdas. Eu não falei nada de você pelas costas, pode procurar, não tem”, acusou a modelo.

“Mas eu sou um ser humano, é muito difícil eu estourar daquele jeito”, se defendeu a bailarina. “Tu falou do meu filho, Victória, pelo amor de Deus. Você foi bem baixa”, disparou Raissa. “Eu falei? O que eu falei do seu filho?”, perguntou a dançarina. “Está tudo gravado, procura no Google”, respondeu a modelo, sem nenhuma paciência.

Enquanto estava confinada, Victória questionou a relação que Raissa teria com o filho dela, por só tê-lo mencionado na segunda semana de confinamento. “Eu não falava dele justamente para ninguém usar contra mim, e você fez isso”, acusou Raissa.

raissa fez a pergunta certa, se o bico preto se arrependeu, e pela resposta ja sabemos que não. pic.twitter.com/NpHwrLhP2w

— ma ri. (@acostumadinha) December 15, 2020

Raissa x Juliano

Quem também se fez de desentendido foi o bike repórter. “Se você me falar as coisas que falei sobre você, eu me desculpo”, ironizou Juliano, quando Raissa perguntou se não haveria um pedido de desculpas. “Você falou da minha honra, questionou o que eu faço lá fora”, lembrou Raissa.

Na mesma conversa em que Victória questionou a relação da modelo com o filho, Juliano insinuou que ela seria prostituta. “O que vocês fizeram foi maligno”, acusou a vice-Miss Bumbum. “Eu nem sabia da sua doença”, se defendeu Ceglia. “Isso é assunto que a gente vai resolver lá fora”, finalizou Raissa.

Um pouco das tretas na lavagem de roupa. Raissa x Juliano. #AFazenda12pic.twitter.com/iDQbNqc4DV

— Peter 🐙 (@PeterMr) December 15, 2020

Reunião de condomínio

Luiza Ambiel foi a única que se desculpou com Raissa, mas negou que tenha feito algo com a intenção de provocar sua expulsão. “Me arrependo muito, pedi desculpas para ela e falei que sinto falta dela”, contou a musa da Banheira do Gugu.

A atriz defendeu que a reunião tinha o objetivo de confrontar apenas Jakelyne Oliveira e Mariano. “Você mandava a gente soltar a Raissa”, lembrou Lipe Ribeiro. “Jamais iria fazer isso”, afirmou Luiza. No entanto, Mion soltou um VT confirmando a versão do ex-MTV.

