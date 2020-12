Law & Order: SVU 22×3: um homicídio durante a quarentena (RECAP)

A série Law & Order: SVU (Lei e Ordem) entrou para o hall de tramas que tratam a pandemia do coronavírus em suas atuais temporadas. Porém, talvez nenhuma delas tenha encarado a crise de saúde com tanto foco na saúde mental como é o caso do seriado. Neste novo episódio, a morte inusitada de Maria causa comportamentos impulsivos nos personagens.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 22×3 de Law & Order: SVU

Ao descobrir que Maria usou drogas e dormiu com outra pessoa, Perry se sente traído. Afinal, os dois eram os únicos levando a quarentena realmente a sério e prezando pelo isolamento social. Então, saber que ela quebrou esses protocolos de forma tão irresponsável o fez se sentir decepcionado com ela.

Porém, ele ainda não sabe que o pior aconteceu. Em uma festa, Maria perde a consciência e, como todas as pessoas estavam bêbadas ou drogadas, não há ninguém para cuidar dela. Quando percebem que ela está morta, seus “colegas” tentam esconder o acidente colocando seu corpo em um freezer.

À primeira vista, sua morte parece apenas um acidente envolvendo drogas, então a equipe da SVU não dá tanta atenção ao caso, já que sua missão é cuidar de crimes sexuais. Porém, eles sabem que ela teve um encontro sexual antes de morrer e não conseguem determinar se foi algo consensual. De forma geral, eles assumem a investigação como um homicídio.

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

A descoberta é surpreendente, mas, de alguma forma, ainda previsível. A morte de Maria foi causada por Perry. Depois de descobrir que ela tinha dormido com outra pessoa, ele tem pensamentos que beiram a cobrança de sexo por parte dela.

Para se defender de um possível estupro – enquanto ainda estava alterada pelas drogas -, Maria tenta fugir e bate a cabeça. Logo, Perry deixa de lado seu status de bom moço para se tornar alguém responsável pela morte de sua colega.

E não é apenas Maria que tenta lidar com o isolamento social por meio de comportamentos irresponsáveis em Law & Order SVU. A ansiedade faz com que Lexi desrespeite a quarentena, indo para bares e socializando com diversas pessoas. Ou seja, é praticamente um milagre que ninguém de seu círculo social tenha se contaminado com a doença!

Infelizmente, este episódio de Lei & Ordem marca o hiato da 22ª temporada, então só nos resta esperar para conferir os novos crimes que caem no colo dos detetives.

Como você acha que a história vai continuar? Deixe sua opinião no espaço abaixo!