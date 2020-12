Lazio empata com Benevento e perde chance de se aproximar dos líderes do Italiano

Nesta terça-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio visitou o Benevento e ficou no empate em 1 a 1. Com o resultado, a equipe chega a 18 pontos e sobe para a 8ª posição, mas perde a oportunidade de ficar ainda mais próxima dos líderes da competição.

Mesmo jogando longe de seus domínios, a Lazio foi mais ofensiva no primeiro tempo e abriu o placar aos 25 minutos, com o artilheiro Immobile. Milinkovic-Savic recebeu na direita e fez cruzamento para a área. O atacante antecipou a defesa e tocou por cima do goleiro para balançar as redes.



(Foto: Divulgação/Lazio)

Porém, o Benevento reagiu e empatou aos 45. Schiattarella aproveitou uma sobra de bola na área para finalizar de primeira no canto direito e empatar a partida.

Na etapa final, a Lazio buscou a posse de bola para pressionar o adversário e passar à frente, enquanto os donos da casa tentaram marcar nas poucas chances que criaram. No entanto, o placar não foi mais alterado na partida e o confronto terminou empatado.

Em outro jogo do Campeonato Italiano nesta terça, a Udinese empatou com o Crotone em 0 a 0.