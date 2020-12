Leandro brinca com fogo no tribunal e ferra até peixe grande · .

RESUMO: Leandro (Gabriel Gracindo) vai brincar com fogo no dia de seu julgamento e quebrará a cara. Ao chegar no tribunal, o mau-caráter debochará de Maria Antônia (Michelle Batista), sua vítima, e despertará a fúria de Poderosa (Day Mesquita). A protagonista decidirá jogar a sujeira toda no ventilador e acusará até Tobias (Thiago Rodrigues) em seu depoimento

Segunda, 14/12 (Capítulo 127)

Na casa dos idosos, Fernanda surge linda vestida de noiva. Ramiro se recusa a ir à festa. Hugo ajuda na cerimônia. Ramiro surpreende Tobias e avisa que irá ao casamento. Donatella aconselha Tobias. Ernani agride Yara. Marly consegue chamar a polícia. Poderosa admite estar com saudade de Miguel. Ramiro desdenha da cerimônia. Os noivos chegam. Donatella olha para Tobias com desejo. Maria Antônia aceita namorar com Hugo. Poderosa se surpreende ao ver Miguel chegando com uma moça jovem na festa. Terça, 15/12 (Capítulo 128)

Miguel apresenta Gisele aos convidados. Poderosa fica enciumada. Serena e Luiggi acusam Ramiro de ser ladrão. Fernanda agradece a presença do pai, mas diz não compactuar com ele. Yara presta queixa contra Ernani. Poderosa se morde de ciúmes de Miguel. Maria Antônia sonda Gisele e descobre que ela não tem nada com Miguel. Maria Antônia coloca ciúmes em Poderosa. Oxente fica feliz com o casamento. Poderosa cumprimenta Fernanda. Miguel e Gisele comentam sobre o ciúme de Poderosa. Luiggi diz querer a punição de Ramiro. Dona Sônia aconselha Yara a tomar uma atitude contra Ernani. Fernanda e Pedro agradecem a todos e se despedem. Eles se surpreendem ao verem Antônio Júnior irreconhecível. Quarta, 16/12 (Capítulo 129)

Antônio Júnior agride os próprios pais para sair da abstinência. Pedro e Fernanda chegam em seu apartamento. José consegue controlar o irmão à força. O rapaz avisa que chamou a polícia e Oxente briga. Fernanda consegue um novo contrato para os novos jogadores. Prestes a iniciar o julgamento de Leandro, Poderosa fica tensa. Ela é aconselhada por Olympia e Miguel. Fernanda pergunta se Poderosa irá dizer a verdade e acusar Tobias. Quinta, 17/12 (Capítulo 130)

Leandro chega conduzido pelos policiais. Ele debocha de Maria Antônia e todos se revoltam. Pedro sugere levar Antônio Júnior para ser curado na igreja. Poderosa acusa Tobias. Furacão também depõe. Olympia e Miguel também prestam depoimento. Tobias nega todas as acusações. Leandro começa a depor e é condenado. Sexta, 18/12 (Capítulo 131)

Poderosa comemora. Antônio Júnior é internado à força. Poderosa e Tobias trocam ameaças. Donatella ameaça entregar o dossiê contra Ramiro. Rosa Flor prende o médico que fez o transplante de Peppe. Xavier cobra Donatella. José Antônio mostra a barraca de queijo para Gisele em clima de romance. Miguel apoia Oxente. Xavier pede dinheiro a Ramiro para entregar o dossiê.

