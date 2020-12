Leandro Castán fala em cobrança no vestiário do Vasco após eliminação

O Vasco mais uma vez não fez valer o mando de campo nesta temporada. Desta vez, a derrota para o Defnesa y Justicia-ARG culminou na eliminação da Sul-Americana.

O zagueiro Leandro Castán admitiu o mau momento da equipe carioca. “A gente sabe que precisa melhorar muito. Não tá tudo bem”, disse.

Castán saiu em defesa do ataque cruzmaltino, especificamente de Ribamar, que desperdiçou três boas chances na partida. No entanto, o capitão destacou que vai haver cobrança no vestiário.

“Não posso vir aqui e acusar A, B ou C, isso a gente faz no vestiário. Mesmo que perca 500 gols aqui eu vou defender, a cobrança vai ser lá dentro, não vou fazer show”, declarou.

Por fim, o defensor pregou foco na recuperação visando o Campeonato Brasileiro.

“Vamos fazer de tudo para dar a volta por cima na temporada”, decretou.

O Vasco volta a campo neste domingo, quando terá pela frente o Grêmio, em Porto Alegre.